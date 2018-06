Kdo čte, uspěje. Rodiče vliv knih ale podceňují

/VÝBĚR DOPORUČENÉ LITERATURY/ Dítě pod lampičkou začtené do románu, pohádky nebo literatury faktu je snem každého češtináře. Rodičovská přání se s nimi ale kupodivu nekryjí. Podle čerstvého průzkumu, který si Národní knihovna ČR zadala u společnosti Nielsen Admosphere, si 39 procent rodičů myslí, že význam přínosu čtení knížek se v dnešní době přeceňuje. Možná proto čtení knih v posledních letech vypadlo ze souboru nejoblíbenějších dětských činností.

Na druhou stranu 83 procent rodičů přiznává, že čtení knížek má velký význam pro další život a profesní uplatnění jejich ratolestí.

Je evidentní, že internet je vítězícím konkurentem tištěných knih, přičemž především mladší matky a otcové netuší, proč a hlavně jak by měli své potomky od monitorů přitáhnout ke knihám.

„Čtenářství se rozvíjí především v rodině. Pokud rodiče nekupují knihy, nevodí děti do knihoven, nemluví s nimi o postavách, děti si mnohdy ani neuvědomí, jak je četba úžasná. A naopak, rodiče, kteří s dětmi nečtou, nechápou, jaký problém je nedostatečná sečtělost,“ míní češtinářka Veronika Valíková z Arcibiskupského gymnázia a členka Společnosti učitelů českého jazyka a literatury.

Podle jejího názoru je největším negativním posunem, že žáci vyšších ročníků čtou převážně knihy ze seznamu četby k maturitě, což překvapivě nevede ke kýženým výsledkům. „Mohu potvrdit, že čtenáři zvládají maturitní i jiné testy lépe než nečtenáři. Snáze se orientují, rychleji řeší úkoly a dokážou číst mezi řádky,“ zdůrazňuje Valíková.

Poruchy učení

Logopedka Zuzana Lebedová upozorňuje, že čtením rodiče dětem nejen rozšiřují slovní zásobu, ale také jim pomáhají s porozuměním významu slov. V této souvislosti není zanedbatelný fakt, že v českých školách výrazně přibývá dětí s poruchami učení, dyslexií, dysgrafií a dyskalkulií. V končícím školním roce jich podle údajů ministerstva školství je 36 638, zatímco před pěti lety to bylo 34 521.

„Větší počet řečových vad souvisí jednak s lepší diagnostikou, jednak patrně s vlivem digitálních médií a odkládáním dětí před televize, tablety a počítače,“ říká Zuzana Lebedová.

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem pak připomíná, že rodiče se častokrát neumějí trefit do čtenářského vkusu svých dcer a synů: „Neměli by se snažit být arbitrem kvality. Přínosnější je dát dětem možnost volby. Ať už si vyberou tištěnou či elektronickou knihu, hlavně že je čtení bude bavit.“

Mezi nejoblíbenější tituly patří stále Harry Potter, Deník malého poseroutky boduje u chlapců stejně jako Deník mimoňky u dívek.

Jaké knihy číst podle společnosti Celé Česko čte dětem (výběr):

Děti 6 - 8 let

Zdeněk Svěrák: Jaké je to asi v Čudu

Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození

Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu

Bratři Grimmové: Pohádky bratří Grimmové

Pavel Šrut: Lichožrouti, Lichožrouti se vracejí



8 – 10 let

Karel Šiktanc: O dobré a zlé moci

Jan Werich: Fimfárum

Martina Drijverová: České dějiny očima psa

René Goscinny: Nové patálie malého Mikuláše

Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie



10-12 let

Hugh Lofting: Příběhy doktora Dolittla

Eduard Štorch: Lovci mamutů

Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Joanne K.Rowlingova: Harry Potter



12 – 14 let

J. R. R. Tolkien: Pán prstenů

Jules Verne: Tajuplný ostrov

Sue Townsendová: Z deníku Adriana Molea

Jack London: Bílý tesák

Louis Pergaud: Knoflíková válka



Od 15 let

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis?

Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby

Khaled Hosseini: Lovec draků, Tisíce planoucích sluncí

Anne Franková: Deník