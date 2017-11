Kauza školního tabla: kdo je muž, který hrozil prvňáčkům granátem

Petr Valouch, muž který na internetu hrozil školákům granátem, bydlí v malém čtyřtisícovém moravskoslezském městě Brušperk, vzdáleném asi 20 minut autem od Ostravy.

S médii se o svém facebookovém výroku nechce bavit ani on, ani jeho manželka Šárka. „Dejte pokoj! Nehodláme se k ničemu vyjadřovat,“ odsekla reportérovi Deníku, když se se psem vracela z procházky domů. Mezi dveřmi ještě odtušila, že jim mlčení doporučily i jejich dospělé děti.

Valouch se stal známým před týdnem, když napsal pod tablo prvňáků zveřejněné Teplickým deníkem, že by „tam sedl granát jako prd*l na prkýnko“. Na fotografii byly vyobrazeny i romské, muslimské a asijské děti.

„To je celá jeho mluva,“ řekl k jeho komentáři na internetu jeho soused. Zároveň potvrdil, že se o Valoucha už zajímala na místě i kriminální policie.

Marné bylo včera čekání na autora „granátového“ vzkazu pro teplické prvňáčky. Petr Valouch z linkového autobusu, kterým den co den jezdí z ranní šichty v Ostravě domů do Brušperku, nevystoupil.

Policie se už zajímá

V nedávných parlamentních volbách v Brušperku uspělo hnutí ANO. Na druhém místě pak v okrsku Petra Valoucha skončila Okamurova SPD vymezující se ostře proti imigrantům a Romům. Lidé se zde navzájem znají a drží při sobě. „Nemohu o něm říct nic špatného!“ zněla většina odpovědí. Soused uvedl, že jde o muže, který si ale při hovoru rozhodně nebere servítky. Vzkaz teplickým dětem je údajně „celá jeho mluva“.

„Petra znám snad třicet let, je to kamarád. Jestli někde něco napsal, je to jeho věc. Nezajímá mě to,“ nechala se slyšet servírka za pultem hospody u autobusových zastávek.

Valouch se vracívá vždy okolo třetí hodiny odpolední z huti v ostravských Kunčicích, kde dělá léta svářeče. „Ráno jel se mnou na směnu, zpátky ale ne,“ tvrdil kolega z fabriky.

Valouchovo jméno však nyní skloňuje i v souvislosti s návštěvou kriminální policie. „Objevili se tady v pondělí. Byli z Místku, v civilu, s odznaky a vyptávali se na něho,“ vysvětlovali místní. Podle informací Deníku spolupracují frýdecko--místečtí policisté s teplickými kolegy. „Mohu potvrdit, že kolegové prověřují komentáře na sociální síti v souvislosti s fotografiemi prvňáčků zveřejněnými v teplické mutaci Deníku,“ vzkázal Daniel Vítek, mluvčí PČR v Teplicích. Zda pisatel či pisatelé porušili zákon, se ukáže až po vyhodnocení komentářů.

Lidé, kteří píšou na so-ciální sítě nenávistné a rasistické komentáře, si většinou neuvědomují, že by za ně mohli být trestně postižitelní a že jsou dohledatelní. „Vůbec je něco takového nenapadne,“ potvrdila specialistka na sociální média vydavatelství VLM Tereza Harmatová. V pocitu, že vlastně nedělají nic špatného, je utvrzuje i prostředí jejich sociální bubliny. Mají pocit, že jejich příspěvky vidí jen jejich přátelé, kteří vyznávají podobné hodnoty.

Hrozí vězení až na tři roky

Podle právníka Ivana Davida z advokátní kanceláře KMVS by v případě Valouchova výroku mohlo jít o trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a o trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Na oba pamatuje zákon i nepodmíněnými tresty.

„Že tyto výroky byly učiněny na Facebooku, neznamená, že nejsou postižitelné. Naopak, spáchání obou zmíněných trestných činů veřejně přístupnou počítačovou sítí vede k naplnění kvalifikované skutkové podstaty těchto trestných činů. V obou případech se proto zvyšuje horní hranice trestní sazby až na tři roky,“ uvedl pro Deník právník David.