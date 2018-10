Kdo povede Prahu? Místní lídry úspěšných stran a hnutí čekají složitá jednání

Vějíř možností se rozevírá před stranami, které uspěly v komunálních volbách v Praze. Ty sice vyhrála ODS pod vedením Bohuslava Svobody (14 mandátů), ale nikoli o parník, nýbrž o pár desetin procenta. Druzí skončili Piráti (13 mandátů), třetí Čižinského Praha sobě (13 mandátů) a čtvrté Spojené síly pro Prahu Jiřího Pospíšila a Hany Marvanové (13 mandátů). Poslední z úspěšných je ANO s lídrem Petrem Stuchlíkem (12 mandátů).

Horečnatá jednání se rozběhla už v sobotu večer. Tón jim udal Jan Čižinský, který sdělil, že se nehodlá bavit s ODS a ANO. Piráti sice také preferují koalici s Čižinským a Pospíšilem, ale včera se s ODS sešli. „Je slušné potkat se s vítězem voleb,“ uvedl pirátský lídr Zdeněk Hřib. Ten také potvrdil, že ve zvažované koalici aspiruje na primátorský post.

„Nechme, prosím, proběhnout jednání,“ odpověděl Jan Čižinský na dotaz Deníku, zda vyslyší požadavek Pirátů, aby nikdo v radě nekumuloval funkce. Čižinský je poslanec a také starosta Prahy 7 (jeho hnutí v této čtvrti suverénně vyhrálo i letos). Pospíšil zase zastupuje TOP 09 v Evropském parlamentu a také on bude muset reagovat na pirátskou podmínku.

Ačkoli právě Spojené síly pro Prahu v sobotu vypadaly nejpohodověji a slibovaly soudržnost bez hádek, právě toto uskupení v sobě nese velké riziko. K ovládnutí magistrátu je zapotřebí 33 hlasů, což předpokládá trojčlennou koalici. Když se Piráti s ostatními nedohodnou, je tu stále možnost propojení ODS, ANO a Spojených sil. Pokud by ji Hana Marvanová za STAN odmítla, je pořád k dispozici osm zastupitelů TOP 09. Dohromady by to dalo 34 mandátů čili většinu. A primátorský post pro Jiřího Pospíšila.

ANO počítá s opoziční rolí

Zatím ovšem ANO, jak řekl Andrej Babiš Deníku, počítá spíš s opoziční rolí. Vinu za to nedává Petru Stuchlíkovi, ale Adrianě Krnáčové a vedení pražské organizace ANO. „Měli by všichni odstoupit,“ míní Babiš. Tuto hořkou pilulku bude polykat hodně těžce, neboť na Praze mu záleželo vůbec nejvíc, měl s ní také velké plány. Hodně proto bude muset vysvětlovat nejen šéf Prahy Jan Říčař, ale také první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, který se v Praze hodně angažoval.

Ještě větší dusno je ale v Lidovém domě. ČSSD se poprvé v polistopadové historii vůbec nedostala do zastupitelstva. Oranžoví si budou muset vyříkat, z jaké části je to vina pražské sociální demokracie a nakolik za to může celostátní vedení, účast ve vládě a především kauza Poche.

K zamyšlení je určitě fakt, že kandidát na ministra zahraničí a lídr ČSSD v Praze 7 Tomáš Petříček získal 1,87 procenta hlasů. Andrej Babiš Deníku řekl, že výsledek komunálních voleb nebude mít na celostátní politiku vliv. Podle prvních reakcí se tomu ale dá věřit jen stěží.

Praha je pro centrum důležitá. Pokud se primátorem stane občanský demokrat nebo Pirát, zaručeně to oslabí dosavadní suverenitu hnutí ANO.