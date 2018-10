Kdo povede Prahu? ODS se sejde s Piráty. Čižinský jednání s vítězem odmítl

Výsledky komunálních voleb v Praze jsou tak vyrovnané, že špičky stranických buněk musejí jednat v podstatě každý s každým. Pět subjektů si takřka rovnoměrně rozdělilo mandáty v 65členném zastupitelstvu. Vítězná ODS chce mít primátora a v neděli se sejde s druhou Pirátskou stranou.

Přitom už v noci ze soboty na neděli se ve štábech Pirátů na lodi Cargo i u hnutí Praha sobě slavilo a za lidoveckým poslancem Janem Čižinským do Holešovic dorazil Jiří Pospíšil, lídr spojené kandidátky TOP 09 a STAN s podporou lidovců a dalších dvou menších stran. Spojené síly pro Prahu, které skončily v souboji o magistrát na čtvrtém místě, by s těmito partnery složily pohodlnou většinu 39 hlasů. Do opozice by tak odsunuly jak občanské demokraty, tak dosud vládnoucí hnutí ANO na pátém místě.

ODS v tiskové zprávě oznámila, že v jejím sídle v Truhlářské ulici od 16 hodin proběhne jednání s Piráty. Agentuře ČTK toto setkání potvrdil Adam Zábranský, pirátský zastupitel. Pirátská jednička Zdeněk Hřib po uzavření volebních místností přitom tvrdil, že dohodu s ODS a ANO nevidí jako reálnou. Navíc ODS a Česká pirátská strana se hlavně v závěru kampaně vůči sobě dost ostře vymezovaly.

V Lázeňské ulici pak proběhne o hodinu a půl později mítink představitelů ODS se Spojenými silami. "Chceme se potkat také s ODS, protože o to projevila zájem. Považuji za správné bavit se se všemi partnery v zastupitelstvu, přestože některé strany skončí v opozici," řekl v noci europoslanec a šéf topky Pospíšil.

Na závěr večera přijdou Bohuslav Svoboda a spol. do OD Kotva, kde povedou rozhovory s hnutím ANO. Dohromady toho však moc nezmůžou, neboť 26 zastupitelů pro sestavení městské rady nestačí. "Hnutí Praha Sobě zatím odmítá s vítězem voleb jednat," uvedla tisková mluvčí občanských demokratů Jana Havelková.

Starosta Prahy 7 Čižinský tak nadále trvá na tom, že nechce jít do koalice s ODS a ANO. Také proto budou jednat přes den s Piráty a znovu i s TOP 09 a STAN. Tyto dvě sdružené strany se pak budou bavit i s Piráty. Vypadá to složitě, ale podle spekulací se čeká, až se zahájí tříčlenná jednání Hřiba, Čižinského a Pospíšila.

Když ještě netušil, jaké bude rozložení sil, prohlásil v rozhovoru s Deníkem kandidát ODS na primátora Svoboda, že vítěz voleb má mít právo na primátora. Ivan Pilný, třetí muž pražské kandidátky ANO, zase chtěl ještě v sobotu pozdě večer "promptně" jednat s občanskými demokraty. Podle serveru iDNES.cz má však Pirát Hřib podporu předsedy Ivana Bartoše, aby šel cestou s Čižinským a Spojenými silami.

Volby na pražský magistrát vyhrála ODS se 14 mandáty v 65členném zastupitelstvu. Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a STAN mají po 13 zastupitelích, ANO získalo 12 křesel. Do zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostali zástupci ČSSD a KSČM, vypadli i Zelení. Dosud na magistrátu vládla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice Zelených, KDU-ČSL a STAN.