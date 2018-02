Kdo stane v čele ČSSD? Nejvíce nominací získal Hamáček

Nejvíce nominací na předsedu ČSSD získal na krajských konferencích současný místopředseda strany Jan Hamáček. Podpořili ho sociální demokraté v pěti krajích, přičemž tři nominace má úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec. Mimořádný sjezd ČSSD se koná 18. února v Hradci Králové.

Po jedné pak získali bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, jihočeský hejtman a kritik dosavadního vedení Jiří Zimola, starostka České Lípy Romana Žatecká a primátor Olomouce Antonín Staněk. O předsednické křeslo se uchází i zastupitel a ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl.

Hamáček dnes v České televizi uvedl, že sjezd by měl rozhodnout o tom, jestli strana bude vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě. Předpokládá, že sjezd 18. února neskončí a bude přerušen. Pokračovat by mohl za dva nebo tři týdny, kdy by se dovolila zbývající část vedení a zároveň by se řešil pokrok ve vyjednáváních.

Hamáček má nominaci na předsedu strany z Prahy, středních Čech a krajů Karlovarského a Královéhradeckého. Jeho kandidaturu podpořili i v Libereckém kraji, kde zároveň nominovali Žateckou.

Chovance preferují v Plzeňském, Ústeckém a Zlínském kraji. Zimola má nominaci z jižních Čech, Krejčík z jižní Moravy a Staněk z Olomouckého kraje. Sociální demokraté v Moravskoslezském kraji, Pardubickém kraji a na Vysočině nenominovali do čela ČSSD žádného kandidáta.

Nové vedení si bude ČSSD vybírat po volebním debaklu ve sněmovních volbách, které se konaly loni na podzim. Do té doby nejsilnější sněmovní strana v nich získala pouze 15 poslanců, v předchozím volebních období jich měla 50. Již předtím v polovině června opustil funkci předsedy kvůli špatným preferencím ČSSD Bohuslav Sobotka.

Již dlouhodobě stojí v sociální demokracii proti sobě dva hlavní názorové proudy. Jeden konzervativní, který reprezentují především účastníci tzv. lánského puče z roku 2013, jako jsou Michal Hašek a Zimola, ale také Jaroslav Foldyna či Zdeněk Škromach. Druhý proud patří k liberálnímu křídlu a reprezentují ho lidé jako Hamáček, Sobotka, Michaela Marksová či Jiří Dienstbier.

Na sjezd přijede na Chovancovo pozvání čerstvě znovuzvolený prezident Miloš Zeman. Na poslední sjezd, kde byl loni v roli předsedy potvrzen tehdejší premiér Sobotka, někdejší šéf ČSSD Zeman pozvánku nedostal. S částí sociální demokracie měl Zeman v poslední době napjaté vztahy, někteří členové ho naopak podporují. Účast Zemana na sjezdu podle Chovance znamená, že prezidentovi není osud sociální demokracie cizí.