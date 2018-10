Kdo vyzradil informace o tajné operaci v Afghánistánu? Šetření se rozeběhlo

Zákaz vjezdu do metropole v době smogových situací pro nákladní a polovinu osobních vozů, který od začátku loňského roku připravuje vedení Prahy, by zřejmě způsobil dopravní kolaps. Vyplývá to ze závěrů odborné pracovní skupiny pro přípravu omezení, které v úterý dostanou na stůl pražští radní. Na základě doporučení skupiny dosluhující vedení města plán neschválí. Proti opatření se postavil například Středočeský kraj, policie nebo ministerstvo dopravy.