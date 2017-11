KDU-ČSL, TOP 09 a STAN chtějí spolupracovat. Společný klub ale nebude

Poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a STAN budou ve Sněmovně spolupracovat na úrovní odborníků jednotlivých klubů. Možné společné nominace kandidátů do vedení dolní komory nebo do výborů musí lidovci ještě projednat. Po dnešním jednání zástupců těchto seskupení to oznámili místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek a šéf frakce Starostů Jan Farský.

"Nejedná se o spojování klubů a stran. Každý poslanecký klub bude zasedat samostatně," zdůraznil Bartošek. Budou se ale moci konat i schůzky před každou sněmovní schůzi třeba nad návrhy zákonů. "Nebude to znamenat společné hlasování. Rozhodnutí už bude na každém zvlášť," podotkl Farský. Případné společné personální nominace musí Bartošek probrat v lidoveckém předsednictvu. "Pro nás to je téma," řekl. Zdůraznil ale, že každá ze sněmovních stran by měla mít zástupce ve volební komisi, jejíž členové počítají hlasy při tajných volbách, a také v mandátovém a imunitním výboru. ČTĚTE TAKÉ: Babiš má jasno až o osmi ministrech. Hledá lidi na průmysl, kulturu a školství Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek představil na schůzce plán, který by znemožnil vznik vlády pod vedením předsedy vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Jde o to, aby se nezvolením nového předsedy Sněmovny protahovala její ustavující schůze. Farský řekl, že Starostové své stanovisko nezměnili, před schůzkou mluvili o neproveditelném plánu a o výkřiku do tmy. Lidovci se podle Bartoška vyjádří ke Kalouskovu plánu až po jednání stranického předsednictva. Už dřív k němu přistupovali spíše skepticky. KDU-ČSL má ve Sněmovně deset mandátů, TOP 09 zastupuje sedm poslanců a Starosty šest. Dohromady jde o 23 z celkových 200 hlasů. ČTĚTE TAKÉ: Kalouskův plán jak zamezit Babišově vládě? Posílil by Zemana, tvrdí STAN

Autor: ČTK