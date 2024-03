Ve středu začíná astronomické jaro. Šest minut po čtvrté hodině ranní stane přesně nad zemským rovníkem střed slunečního kotouče a nastane jarní rovnodennost. Noc a den tak budou zhruba stejně dlouhé. Následně se bude den postupně prodlužovat do červnového letního slunovratu, kdy bude dvakrát delší než noc. Jarní počasí panuje v Česku už nějakou dobu, letošní únor byl s průměrnou teplotou 5,7 stupně teplejší než většina březnů v uplynulých šedesáti letech. Dnešní nejvyšší teploty podle meteorologů vystoupají až k 15 stupňům.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Datum jarní rovnodennosti nejčastěji vychází na 20. března. Dříve to bylo často 21. března, ale v 21. století to bylo naposledy v roce 2011. Znovu bude 21. březen uveden jako začátek jara v roce 2102. Vzácně může astronomické jaro začít 19. března, což bylo naposledy v roce 1796 a zopakuje se to v roce 2048. Ke konci století se budou 19. a 20. březen jako první jarní dny vyskytovat podle astronomů stejně často. Střídání je způsobeno přestupnými roky.

Na rozdíl od astronomického jara má takzvané meteorologické jaro pevně stanovený začátek i konec. Začíná 1. března a končí posledním květnovým dnem. Vědci rozlišují i vegetační jaro, které připadá na dobu, kdy průměrné denní teploty vystoupí nad pět stupňů, a končí s nástupem průměrných denních teplot nad 15 stupňů Celsia.

Noční teploty klesnou na minus 5 stupňů, o víkendu se oteplí

Na některých místech v zemi teploměry v uplynulých dnech na 15 stupňů už vystoupaly nebo je i překonaly, a pokořily tak dosavadní teplotní rekordy. Například v pátek 15. března v Doksanech na Litoměřicku meteorologové naměřili 20,6 stupně a v Žatci a Plzni-Bolevci přes 19 stupňů. Teplotní rekordy v tento den padly na více než polovině ze zhruba 160 dlouhodobě měřících stanic v Česku.

Letos kvůli vysokým teplotám brzy, na přelomu února a března, vykvetly v Česku i rané odrůdy meruněk a následně začaly vykvétat další. V současné době jsou stromy na jižní Moravě v plném květu. Podle bioklimatoložky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Lenky Bartošové meruňky vykvetly nejdříve za 61 let pozorování.