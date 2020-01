Povolit dítěti mobil. A od kolika let? Neuškodí mu to? Na časté otázky rodičů školáků odpovídal dětský psycholog Václav Mertin.

Školáci | Foto: shutterstock

Kdy začít dítě zapojovat do domácích prací?

Myslím, že to ani nevyžaduje velkou aktivitu rodičů, protože už malinké dítě s námi chce dělat spoustu věcí, poněvadž se díky tomu cítí být velkým, a navíc to děláme my, jeho milovaní dospělí. Takže je nejlepší ho zapojovat, když dítě samo chce, což je ovšem dříve, než bychom chtěli my. Řada z nás má samozřejmě obavy, aby si něco neudělalo a podobně. Třeba o Vánocích s námi chce péct cukroví, sice moc dlouho nevydrží, protože ho to přestane bavit, ale je dobré mu to dovolit už odmalička. Musíme ovšem počítat s tím, že když si třeba vezme něco na starost, ještě není úplně odpovědné. Stane se, že na to zapomene, protože má nějaké důležitější úkoly a plány, a je na nás, abychom mu to připomněli. Spoustu dětí je od domácí práce odstrkováno, což není do budoucna úplně výhodné. Dříve bylo přirozené, že v chodu domácnosti děti dělaly pomocné práce, obzvlášť na venkově, kde třeba dávaly králíkům krmení, vodu husám a podobně. Bralo se to jako samozřejmost. Ne, že by z toho děti tenkrát byly nadšené, to určitě ne, stejně jako dneska, ale patřilo to k životu a moc se o tom nediskutovalo.