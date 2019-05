Na talíři se skví hovězí Wellington s bramborovou kaší, soutěžící v pořadu Master Chef Junior v kuchařské zástěře ani nedýchá, Gordon Ramsay si vloží první sousto do úst a znalecky ho poválí po jazyku. „To je dnes nejlepší hovězí Wellington,“ zhodnotí proslulý šéfkuchař a soutěžící jásá jako malé dítě. Vlastně proč jako? Je to malé dítě.

Malí kuchtíci | Foto: Dimír Šťastný

Děti jsou velmi učenlivé. Když mohl malý Mozart už v šesti letech skládat a excelovat ve hře na klavír i na housle, proč by děti školního věku nemohly uvařit dejme tomu ratatouille. Vždyť to přece zvládne i malé dítě! Děti vaří rády a z vlastní zkušenosti vím, že se na vaření ještě radši dívají. Když se rozhoduje, jestli z pořadu Master Chef Junior, který vysílá Déčko, vypadne Alexander nebo Dara, nesmím na své děti promluvit. Po každém vysílání jsou pak plné odhodlání něco uvařit. Třeba jen vajíčka na měkko, ale musí to být. Ony to přece taky dokážou.