Kellnerova nadace odmítá Babišova slova, že nejde o charitu

Rodinná nadace nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jeho manželky Renáty se ohradila proti slovům dalšího miliardáře a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v časopisu Forbes, že Kellner si udělal školu, ze které pro sebe čerpá dobré absolventy. Babiš magazínu řekl, že takovou činnost nepokládá za charitu.

Nadace sdělila, že manželé Kellnerovi za 15 let rozdělili prostřednictvím svých nadací přes 1,2 miliardy korun a za 12 let existence gymnázia Open Gate pracovalo nebo pracuje ve společnostech Kellnerovy skupiny PPF jen sedm jeho absolventů.

Babiš v říjnovém vydání magazínu, který ho s majetkem v hodnotě 88 miliard korun zařadil mezi nejbohatšími Čechy na druhé místo za Kellnera (310 miliard), reagoval na dotaz, že Kellner investoval zhruba miliardu na vzdělávání.

"Do čeho? Do vlastní školy? Udělal si školu, z níž potom čerpá dobré absolventy pro sebe. Dělat vlastní školy, to já nepovažuji za charitu. Kolik dal samoživitelkám?" řekl někdejší ministr financí Babiš.

Nadace uvedla, že za dvanáct let existence osmiletého gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy pracovalo nebo pracuje ve společnostech skupiny PPF sedm absolventů.

"Na gymnáziu díky sociálním stipendiím The Kellner Family Foundation studovalo nebo studuje od roku 2005 celkem 136 studentů z neúplných rodin, 125 studentů z tzv. sociálně slabých rodin, 27 studentů z dětských domovů, 17 studentů z pěstounských rodin a tři studenti z Fondu ohrožených dětí (Klokánku)," uvedla nadace. Tito studenti podle ní dostali na stipendia přes půl miliardy korun.

The Kellner Family Foundation vznikla v roce 2009 především na podporu dlouhodobých vzdělávacích projektů pro žáky základních škol a jejich učitele, středoškoláky a vysokoškoláky i absolventy postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Na univerzitách v ČR i zahraničí díky jejímu stipendiu za posledních osm let studovalo na 150 absolventů středních škol z ČR, uvedla.

Babiš byl do letošního února majitelem Agrofertu, který spolu se svými dalšími firmami vložil kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Dobročinnost především prostřednictvím finančních příspěvků realizuje jeho Nadace Agrofert. Za loňský rok podle výroční zprávy nadace rozdělila na příspěvcích přes 112 milionů korun, z toho bezmála 14,4 milionu v rámci fondu pro rodiče samoživitele.