Fenka Kessy je šestiletý kříženec německého a belgického ovčáka. Jejím pracovištěm je Letiště Václava Havla Praha, kde již několik let dělá vrásky na čele všem pašerákům bankovek a exotických zvířat. Jejím revírem je nejenom hala se spletitým systémem pásů, po kterých za hodinu projedou stovky kufrů, ale i místa, kde si případní pašeráci mohou připadat již v bezpečí. Tedy terminály pražského letiště.

„Kromě zakázaných suvenýrů, například v podobě různé slonoviny, trofejí exotických zvířat, hledá Kessy bankovky u osob, kteří se snaží do nebo z Evropské unie propašovat větší množství peněz. Bez nahlášení se totiž nesmí převážet více než deset tisíc eur v hotovosti. Kessy je vycvičená nejen na eura, ale i na jiné bankovky. A nemusí být jen papírové, najde i plastové,“ říká v jednom ze dvou výcvikových center, které je jen pár desítek metrů od odbavovacích pásů letiště, psovodka Michaela Batovcová.

Než sehrané dvojici začne dvanáctihodinová směna v letištním labyrintu, zkouší s Kessy vyhledávat artefakty z portfolia CITES. Tedy úmluvy, jejímž cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. „Do jednoho kufru jsem dala hlavu krokodýla a do druhého krunýře želv. A ještě jsem pro ni připravila imitaci poštovní třídírny, kde spolu také občas sloužíme. V jednom z balíků jsou schovány mušle,“ říká před imitací dopravních pásů pražského letiště Batovcová.

Právě hlava krokodýla se nedávno skutečně objevila v jednom zavazadle na letišti, celním psům neunikla. A stejně tak nyní Kessy spolehlivě nachází psovodkou schované artefakty ve výcvikovém středisku. Stačí pár očichání kufrů, kdy fenku jeden zaujme natolik, že se k němu vrací a ještě dělá kontrolní „očuch“. „Vidíte jak zamrzla. Právě něco objevila,“ říká psovodka a již vytahuje z kufru torzo plazí hlavy.

Nutno dodat, že kontrola služebním psem není nikterak časově náročná. „Na každé zavazadlo stačí psovi deset až patnáct vteřin. Takže provoz letiště se tak nikterak nenaruší,“ dodává Batovcová. Po malém tréninku už s Kessy míří do třídírny kufrů, kam právě přijíždí i zavazadla určená pro cestující do turecké Antalye.

close info Zdroj: Deník/Petr Vaňous zoom_in Fenka Kessy se svoji psovodkou Michaelou Batovckovou.

I zde oběma strážkyním hranic stačí k prohledání kufrů pár minut. Tentokrát tady žádný celní prohřešek není. „Je hlavní turistická sezóna, kdy četnost výskytu případů pašování stoupá. Brzy se zas něco ukáže,“ říká mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně Igor Lenský.

Podle něj od začátku roku zaevidovali ruzyňští celníci 71 případů záchytů artefaktů z CITES, polovina z nich připadá na období od začátku května. „Mezi nejzajímavější záchyty patřila právě zmíněná krokodýlí hlava, ale když se podívám do minulosti, tak z pohledu CITES tu byly i další bizarnosti,“ nastiňuje mluvčí letištních celníků a namátkou vybírá pár případů za posledních devatenáct let.

Příští rok si totiž celníci připomenou další výročí, právě v roce 2005 zde začal sloužit první „citesový“ pes. „Jedna žena na svém těle pašovala šestatřicet vzácných papoušků. Bohužel, většina z nich tento převoz nepřežila. Také mi utkvěl případ z loňského roku, kdy jsme v kufru nalezli 63 hadů, pět gekonů a čtyři želvy. Vše bylo zabalené v ponožkách,“ vyjmenovává Lenský.

Ne všechny záchyty jsou pouze v třídící hale, popřípadě v depu nedaleké pošty, kde nedávno za jediný den zachytili celníci patnáct zásilek s drogami. „Sice se zaměřujeme hlavně na zásilky a batožinu ze zemí mimo EU, ale ani cestující ze Schengenského prostoru si na nás nepřijdou. Není to tak dávno, co jsme i díky psům zadrželi občana polské národnosti, který si v kabinovém zavazadle vezl dva hranoly kokainu. A ani se je nesnažil nijak maskovat,“ vzpomíná mluvčí.

Jedete na dovolenou? Pozor na rizikové suvenýry

Pokud si plánujete přivézt ze zahraničí suvenýr pro sebe či své blízké, pečlivě zvažte svůj výběr. Převážení exemplářů ohrožených druhů rostlin a živočichů, jejich částí nebo výrobků z nich, může návrat domů prodražit. Před odjezdem si proto zjistěte, co se z jednotlivých zemí smí a nesmí vyvážet. Nezákonný vývoz vám může na hranicích způsobit vážné komplikace.

Exemplářem CITES jsou například výrobky z krokodýlích či hadích kůží a peří ptáků, korálů, mušlí, dále předměty z želvoviny a slonoviny, kožešiny či vycpaniny, ale i různé masti s obsahem chráněných zvířat či rostlin. Pokud je turista přistižen při vývozu takového suvenýru, může čelit nepříjemným následkům - od zmeškaného letu až po pokutu nebo dokonce zadržení.

Z tropických destinací si turisté často přivážejí schránky chráněných druhů měkkýšů a tvrdé mořské korály, které nasbírali na pláži, aniž by věděli, že je to zakázané. Z Eurasie se dovážejí zejména kožešiny kočkovitých šelem, vlků a medvědů a další lovecké trofeje. Z cest po Středomoří to jsou například suchozemské želvy. Z amerického kontinentu se pak jedná o kožešiny a lovecké trofeje, výrobky z krokodýlí kůže nebo peří divokých ptáků. Typickými suvenýry z jihovýchodní Asie jsou sušení mořští koníci, tradiční čínská medicína nebo lahve obsahující kobry naložené v alkoholu.

Zdroj: www.cizp.cz