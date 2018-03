Kiskův požadavek, Sarkozyho zadržení a Drahošův spolek: Vteřiny dne

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 13 500 Kč

Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin Zahradník/ce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Wolkerova č.p. 37/17, Olomouc., Požadujeme:, - vyučení v oboru zahradnictví, - ŘP "B" výhodou, - praxe v oboru min. 2 roky, - mzda min. 13 500,- Kč, - pracovní doba 6:30 - 15:00 hod., Pracovní poměr na dobu určitou 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018., , Benefity: , - firemní stravenky v hodnotě 100,- Kč , - příjemný kolektiv, - příspěvek na PP, - 5 týdnů dovolené (alikvotní část), , Životopisy zasílejte POUZE písemně na adresu: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Osyková Hana, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, e-mailem na adresu: hana.osykova@flora-ol.cz do 25. 3. 2018.. Pracoviště: Výstaviště flora olomouc, a.s., Wolkerova, č.p. 37, 779 00 Olomouc 9. Informace: Hana Osyková, .