Místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová je odbornicí na evropské fondy. I proto pravděpodobně povede kandidátku hnutí ANO do Evropského parlamentu. Jako bývalou ministryni pro místní rozvoj ji ale kromě nevyužitých bruselských miliard trápí také daleko přízemnější věci, například vládní záměr zařadit řezané květiny do zvýšené sazby DPH.

Místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Jako ministryně jsem viděla, že prudce roste počet sociálních pohřbů. Když se drakonicky zdraží květiny, bude jich ještě víc. Ale vztahuje se to i na svatby, křtiny, konec školy, Den matek, svátek zamilovaných. Vždy je to spojeno se ženou, a proto by se květiny neměly dávat do vyšší sazby. Byla by v tom symbolika,“ říká Klára Dostálová v rozhovoru pro Deník.

Vládě vadí mladí

A na adresu vládních úsporných opatření pokračuje: „Vždyť oni zařezávají mladé rodiny. Končí sleva na studenta, školkovné, bydlení jde z deseti procent na dvanáct. A k tomu ještě trest za předčasné splacení hypotéky. Nedivím se, že se snižuje porodnost. Vyšší rodičovský příspěvek pomůže jen rodinám s dětmi, které se narodí v příštím roce, kdy bude inflace klesat. Ale už ne těm, jejichž potomek přišel na svět v té nejhorší krizi.“

Pokud se omezí přesčasy, musí být víc lékařů, říká Bohuslav Svoboda

Co si slibuje od podnětu, aby všechno, co souvisí s bydlením, šlo do nulové sazby?

„Byla to cílená provokace. Pan ministr Stanjura pochopil můj záměr a slíbil mi, že spolu budeme řešit aspoň hypotéky pro mladé lidi. Jednala jsem se zástupcem České bankovní asociace o možnosti zavedení takzvaného švýcarského modelu. Mladá rodina by po dobu předškolního věku dítěte mohla splácet jen úroky, nikoli jistinu. Z měsíční splátky 26 tisíc korun by tak bylo devět tisíc, což by pro ni byl dar z nebes.“

Babiš je emotivní člověk

V rozhovoru se dotýká ostrých přestřelek ve sněmovně, během nichž Andrej Babiš nazval ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka „nulou a parazitem“. Bylo to podle ní už za hranou?

„Jsem odpůrce toho, aby kdokoliv někoho osobně napadal a otíral se o jeho rodinné příslušníky. To do politiky nepatří, a když někdo tuto pomyslnou hranici překročí, nemůže se divit, že odezva bude silná. Každý na takový útok reaguje jinak, ale já bych si také nenechala líbit, kdyby někdo urážel mé rodiče. Pan předseda Babiš je emotivní člověk a naši voliči to koneckonců od něj očekávají. Reagoval především na potupné hlášky na adresu jeho tatínka, které by měly být tabu. Andrej Babiš se rozčílil a ani on pak nevolil správná slova, ale byla to reakce na akci.“

Ministr školství Mikuláš Bek: Elektronické přijímačky uspokojí všechny uchazeče

Obsáhle pak vysvětluje, jakou je chybou, že vláda nedokáže efektivně čerpat peníze z evropských fondů. „Ministerstvo pro místní rozvoj je malý resort, který spotřebuje zhruba tři a půl miliardy. Na svých bedrech ale nese obrovskou porci peněz z evropských fondů. A právě na jejich kofinancování je třeba těch 26 miliard. Nejprve totiž všechny projekty musíme zaplatit z národních prostředků a teprve pak o ně žádáme Evropskou komisi. A proto biji na poplach, že o to zpětné proplacení čili certifikaci nežádáme. Miliardy tak necháváme ležet v Bruselu.“

A proč je Klára Dostálová přesvědčena o tom, že členství Česka v EU je ekonomickou nezbytností? A jak by se tuzemští politici měli postavit ke Green Dealu a různým regulacím typu zelených cel? Dočtete se v pátečním Deníku.