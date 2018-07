Klaus junior nabídl prezidentskou vizi. ČSSD uvažuje o Středulovi

Nová volební kampaň začíná ve chvíli, kdy volby skončily. Osvědčená politologická poučka ovšem jako by v případě prezidentského klání neplatila. Po prvním triumfu Miloše Zemana zůstaly politické strany jako zkoprnělé a zdálo se, že se předem smířily s jeho desetiletým mandátem.

Václav Klaus ml.Foto: ČTK

„Ti, kteří vážně uvažují, jak dál s volbou prezidenta včetně obsazení této funkce, upírají své myšlenky až za druhé volební období Miloše Zemana,“ řekl Deníku loni na podzim šéf KSČM Vojtěch Filip.

Do letošního souboje s Milošem Zemanem nakonec žádná parlamentní strana opravdu nevyslala svého kandidáta. Snad ještě pozoruhodnější ovšem je, že v letargii setrvávají i půl roku poté, a to bez ohledu na pochybnosti o Zemanově zdravotním stavu.

Dominantní hnutí ANO sice tvrdilo, že pro postzemanovskou éru počítá se silnou osobností, ale nikdo takový se nerýsuje, a při Babišových personalistických dovednostech (Taťána Malá, Adriana Krnáčová) se ani nelze divit. Pro Babiše je podstatný premiérský post, Hrad ho v podstatě nezajímá, neboť s lídrem jednoznačně nejsilnějšího subjektu by se musela domluvit každá hlava státu.

O prezidentský stolec budou mít zájem lidé, kteří uspějí v podzimních senátních volbách, ať už to je Jiří Drahoš, Pavel Fischer nebo Mikuláš Bek. Jde ovšem o solitéry, kteří názorově reprezentují městské liberály. Možná se k nim přidá generál Petr Pavel nebo bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Nikdo z nich ale nebude přitažlivý pro Zemanovy voliče.

Je otázka, zda se je pokusí oslovit Tomio Okamura, nebo někdo přijatelnější pro klasickou pravici. Ačkoli v sobotním rozhovoru pro Deník exprezident Václav Klaus žertoval, že na případnou kandidaturu má podle platnosti občanského průkazu čas do roku 2052, reálnějším aspirantem je jeho syn Václav, poslanec ODS.

Tomuto záměru napovídá jeho projev při středeční debatě o důvěře vládě, v němž v precizně formulovaných bodech nastínil, jak to vidí on. „Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi, daněmi ani vládou,“ uvedl. Dodal, že by zrušil škodlivé instituce typu ombudsmana nebo samosprávné kraje. Přeje si žít v zemi, kde manželství je svazkem muže a ženy a kde se lidé nevzdávají kmenového cítění a sounáležitosti.

„V boji s korupcí chci stát tvrdě potírající organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli policejně udavačsko-digitální stát, kde se nic nesmí,“ tvrdí a odmítá projekty Digitální Česko nebo Průmysl 4.0. Prosazuje „hrdou a sebevědomou zahraniční politiku, jako má například Polsko nebo Maďarsko“. Byl to prezidentský projev v kostce a je zřejmé, že v Klausově rodině podobné plány nabývají reálné obrysy.

Ani ČSSD, která působí navenek zdecimovaně, nesedí se založenýma rukama. Podle informací Deníku se v Lidovém domě pracuje s variantou, podle níž by za ní měl o Hrad usilovat současný odborový předák Josef Středula. Jisté je, že na startovní výstřel k budování prezidentské image je nejvyšší čas.