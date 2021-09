Macinka ČTK potvrdil, že byl Klaus dnes do ÚVN opět převezen. "Problém je ještě třeba doléčit. Je to nepříjemné, ale snad ne na dlouho," řekl.

Klaus o předminulém víkendu podle deníku Právo strávil v nemocnici dvě noci. V úterý 14. září se ale do nemocnice vrátil, propuštěn z ní byl v pátek. Při odjezdu řekl novinářům, že měl velmi vysoký tlak a také žaludeční komplikace. Ze začátku se kvůli problémům s tlakem necítil dobře, později si volný čas krátil čtením časopisů. Lékaři mu předepsali léky, některé měl už podle svých slov předtím. V neděli pak do nemocnice přijel na kontrolu.

Bývalý prezident Václav Klaus byl opět hospitalizován. Do Ústřední vojenské nemocnice se dnes vrátil kvůli doléčení předchozích potíží. Informaci serveru Blesk.cz ČTK potvrdil Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Očekává, že exprezident v nemocnici zůstane několik dní.

