Exprezident Klaus byl propuštěn z nemocnice. Bude docházet na kontroly

ČTK





Bývalý prezident Václav Klaus byl dnes propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) do domácí léčby. Do nemocnice bude docházet na občasné kontroly. ČTK to sdělil Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Exprezident byl v ÚVN v posledních týdnech přijat opakovaně, nyní v ní strávil více než týden, léčil se na urologické klinice.

Bývalý prezident Václav Klaus hovoří s novináři před Ústřední vojenskou nemocnicí. | Foto: ČTK

"Prezident Václav Klaus byl dnes propuštěn z nemocnice do domácí léčby. Po dohodě s ošetřujícím lékařem bude do ÚVN docházet na občasné kontroly," napsal dnes ČTK v sms zprávě Macinka. Klaus strávil v nemocnici dvě noci druhý zářijový víkend, následně se v úterý 14. září do péče lékařů vrátil. Z ÚVN byl propuštěn v pátek 17. září. Při odjezdu řekl tehdy novinářům, že měl velmi vysoký tlak a také žaludeční komplikace. Ze začátku se kvůli problémům s tlakem necítil dobře, později si volný čas krátil čtením časopisů. Lékaři mu předepsali léky, některé měl už podle svých slov předtím. Do nemocnice byl znovu převezen minulý čtvrtek. Podle Macinky bylo potřeba zdravotní problém doléčit. Klaus neměl v minulosti zdravotní problémy často. Jeho zdraví média sledovala v roce 2008, kdy podstoupil operaci kyčelního kloubu. V roce 2012 se podrobil operaci šedého zákalu. Na konci letošního února onemocněl covidem-19. Po přednášce pro studenty Vysoké školy ekonomické se nechal otestovat na koronavirus a výsledek byl pozitivní. Po vyšetření v nemocnici se odjel léčit domů.