Klaus se obává nízké volební účasti, podpořil svého syna

Bývalý prezident Václav Klaus doufá, že lidé nepodcení význam parlamentních voleb, bojí se ale nízké volební účasti. Exprezident, který dnes i se svou ženou Livií volil v pražských Kobylisích, řekl novinářům, že mdlá předvolební kampaň možná lidi dostatečně nemotivovala, aby přišli k volebním urnám. Oba manželé využili i svůj preferenční hlas. Klaus novinářům řekl, že výběr mu usnadnil fakt, že letos kandiduje jeho syn. Václav Klaus mladší je na pražské kandidátce ODS.

"Mám strach, že volební kampaň byla tak mdlá a nevýrazná, že nevím, jestli jsou voliči dostatečně motivováni," řekl Klaus. Zároveň poznamenal, že letos mohou lidé vybírat z obrovské plejády stran, a mohou si proto z 31 možností vybrat tu, která odpovídá jejich názorům a požadavkům. "Myslím, že je o čem rozhodovat, a doufám, že lidi tyto volby nepodcení," řekl bývalý prezident České republiky.

Společně s Klausem dnes v Kobylisích volila také jeho manželka Livia, která je českou velvyslankyní na Slovensku. "Volby probíhají i v Bratislavě, ale z pochopitelných důvodů jsem přijela odvolit do Prahy," prohlásila. Na dotaz, zda důvodem jejího příjezdu je fakt, že na kandidátce ODS v Praze je syn manželů Klausových, velvyslankyně přímo neodpověděla. Klaus starší se k podpoře syna přihlásil. "Klidně to můžu říct, proč bych to neřekl," uvedl. Kandidatura Václava Klause mladšího mu prý dokonce ulehčila výběr. "Tentokráte nám to usnadnil náš syn, jinak by to bylo strašlivě těžké," prohlásil bývalý prezident a zakladatel ODS, který se už dříve se stranou rozešel.

Klaus vzápětí dodal, že ve skutečnosti není příznivcem takzvaného kroužkování - tedy udělování preferenčních hlasů jednotlivcům. "Byl bych pro, aby se mohly volit strany. Aby měly tak jasný program, že je to nepotřebné oddělovat na jednotlivé osoby," řekl.

Manželé Klausovi přišli do volební místnosti necelou půl hodinou po jejím otevření. Mezi prvními desítkami voličů byly starší páry, ale i rodiny s dětmi nebo mladí lidé.

K volbám se dnes vydali i politici, kteří by se rádi stali nástupci Klause na Pražském hradě. Kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek odevzdal hlas na pražských Vinohradech. Občanům vzkázal, aby šli volit v co největším počtu, aby "náhodou nezvítězili ti, kteří by si to nezasloužili". Řekl, že se dá snadno odvodit, kterou stranu volil. Kulhánka v jeho prezidentské kandidatuře podporuje ODA a miliardář Pavel Sehnal. Bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Kulhánek věří, že strana se přiblíží pětiprocentní hranici.

Další kandidát na prezidenta Pavel Fischer odvolil krátce po 14:00 v budově mateřské školy v pražských Pitkovicích. "Jsem velmi hrdý jako otec, protože jsem přivedl třetí dítě k volbám," řekl. Hodně spolu podle svých slov o volbě mluvili a mohl tak uvažovat o světě i optikou mladých lidí. "Protože cítím ve vzduchu obrovskou nespokojenost se stavem politiky u nás, tak mám naději, že voliči rozdají karty, že nebudou chtít měnit pravidla, ale že dají nové zadání," řekl. S napětím se těší na to, jaké to zadání bude.