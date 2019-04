"Byli jsme přesvědčeni o tom, že ve Sněmovně platí dohody. Výsledek dnešní volby jasně ukazuje, že toto neplatí. Hnutí ANO zjevně nestojí o dodržování dohod," reagoval na výsledek Baxa, jenž je místopředsedou ODS. Hnutí ANO se možná podle něho obávalo i toho, že by v čele výboru prosazoval školskou politiku ODS. Klause mladšího nyní Baxa označil za nominanta vládního hnutí. O dalším postupu občanských demokratů se poradí poslanecký klub, dodal.

"Chápu, že pan Baxa ke svým asi 20 placeným veřejným funkcím primátora Plzně, krajského zastupitele, předsedy podvýboru, 20 komisí hlasuje sám pro sebe na předsedu školského výboru, ale těch dalších pět hlasů napříč politickým spektrem, které dostal, mě mrzí," řekl novinářům Klaus mladší.

Někteří poslanci se v debatě stavěli kriticky k tomu, že Baxa je i plzeňským primátorem a krajským zastupitelem. "Je to jakési hromadění funkcí, a to je problém," řekl Karel Rais (ANO). Také Pirát Lukáš Bartoň, který ale, jak později uvedl, hlasoval pro Baxu, a Tereza Hyťhová z SPD zapochybovali o tom, zda by Baxa vykonávání funkcí stíhal. Klause někteří členové, například Miroslav Grebeníček (KSČM), za řízení výboru chválili.

Baxa tvrdil, že by funkci předsedy školského výboru zvládl, jinak by do ní nekandidoval. Uvedl, že pokud by byl zvolen a posléze potvrzen Sněmovnou, ukončil by členství ve výboru pro veřejnou správu a v několika podvýborech, které se týkají veřejné správy. Odstoupil by také z čela podvýboru pro kulturu. "Nekandiduji proto, abych měl funkci pro funkci, ale abych mohl měnit školství k lepšímu," uvedl.

Klause mladšího vyloučilo vedení ODS ze strany v polovině března. Klaus podle výkonné rady občanských demokratů "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS".