„A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry,“ pronesl v sobotu 21. prosince 1929 poslanec Klement Gottwald a šokoval tím tehdejší československý parlament.

Klement Gottwald | Foto: Public domain; Wikimedia Commons

Klement Gottwald, bývalý truhlář, který se po založení Komunistické strany Československa stal jejím placeným funkcionářem na Slovensku, se dostal do ústředního výboru KSČ už v roce 1925. Následujícího roku ho „strana povolala“ ze Slovenska do Prahy a v roce 1927 byl jmenován členem předsednictva. Kominterna, mezinárodní komunistická organizace založená v roce 1919 v Moskvě, ho prosadila na V. sjezdu KSČ v roce 1929 do funkce generálního tajemníka a téhož roku se dostal do parlamentu. Bylo mu třicet čtyři let.