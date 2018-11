Babišův syn v kauze Čapí hnízdo? Politici chtějí vyvolat hlasování o důvěře

Do brněnské pobočky inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC (Business Incubation Centre) Prague vstoupily první dvě firmy. Start-upy World from Space a OctoGeo pracují se satelitními daty, a po následující dva roky tak budou moci využívat informace, které ESA má. Oznámila to dnes agentura CzechInvest na výroční konferenci kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.