Možná i proto Babiš zavítal do centrály CIA, kde ho přijala její ředitelka. Tématem dialogu mezi Babišem a Trumpem byl rozvoj nejmodernějších technologií včetně umělé inteligence, energetická a kybernetická bezpečnost i možné uvalení dovozních cel na evropské automobily. O tom, jakou zemi a jakého prezidenta vlastně premiér Andrej Babiš navštívil, Deník hovořil s českým velvyslancem ve Washingtonu Hynkem Kmoníčkem.

Český premiér po osmi letech zavítal do Bílého domu, před Andrejem Babišem to byl ministerský předseda Petr Nečas, jehož přijal Barack Obama. Jaký význam lze letošnímu setkání přikládat?

Z našeho regionu je to právě český premiér, který po loňské návštěvě polského prezidenta jako první navštíví Washington. Jako vždycky v Čechách se teď bude o významu schůzky více či méně chytře mudrovat a tato hodnocení vám nakonec řeknou mnohem víc o tom, kdo hodnotí než o významu schůzky samotné.

Nechci toho být vůbec součástí, a tak jenom suše a fakticky řeknu, že z mého pohledu velvyslance je to potvrzení dobrých vztahů, které s USA máme, naší relativní zajímavosti pro Američany a také toho, že jsme v jejich optice druhou nejzajímavější zemí v naší části světa hned po Polsku, které je prostě geograficky a populačně čtyřikrát větší. Je to tak, jak to má být.

Je to nepochybně úspěch české diplomacie, ale jeden z vašich předchůdců Alexandr Vondra míní, že šlo spíše o iniciativu americké strany. Ta se také podle něj rozhodla pozvat premiéra, nikoli prezidenta. Jak to tedy bylo?

Tohle už je součást toho mudrování. Každá schůzka logicky vychází ze zájmu obou stran.

Babiš uvedl, že v pozvání hrála velkou roli kulatá výročí, 30 let od listopadové revoluce a 20 let od vstupu České republiky do NATO. Co byste k tomu přidal vy?

To, že se České republice ekonomicky daří, což pomáhá americkému zájmu. Nárůst objemu vzájemného obchodu jen za poslední rok činí 14,1 procenta, z toho 11,1 procenta tvoří zvýšení našeho exportu sem. Dalším bonusem je, že právě teď máme viditelné a plynně anglicky komunikující představitele.

Ocenily USA například fakt, že ČR vydala údajného hackera Nikulina do USA, nikoli do Ruska, nebo opatrný postoj vlády k technologiím čínských firem Huawei a ZTE?

Ano, to také. Kromě jiného. A teď mám začít mudrovat a přidat deset dalších věcí a pak začít diskutovat, která z nich byla větší? Děkuji, nechci.

Přinese setkání Babiš-Trump nějaký konkrétní výsledek, nebo šlo spíšeo formální potvrzení dobrých vzájemných vztahů?

Obojí. A vztahy dvou spojenců jsou vždycky lepší, když spolu navzájem přímo mluví. To je jako v rodině.