Soutěže 7. ročníku o nejlepší inovace ve vzdělání se zúčastnilo 88 projektů. Bodoval mezigenerační program Přečti i kniha Největší přání, která vysvětluje problematiku chudoby, migrace i konzumu.

Autorky vítězného projektu Největší přání Nina Rutová, Ester Stará, Veronika Endrštová a Petra Skalická (zleva) | Foto: EDUin/Kateřina Lánská

Paní Alena učila 40 let. Když se poprvé probudila do dne bez dětí, myslela, že její život skončil. Pak ji oslovili lidé z organizace Mezi námi s programem Přečti. A tak už čtvrtý rok chodí do nedaleké mateřské školy číst dětem pohádky.