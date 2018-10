Koalice v Praze bude řešit personálie. Piráti nechtějí post primátora obchodovat

Konečně se zástupci stran vznikající pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) dostanou při společných jednání k nejdůležitější otázce - kdo bude primátor? Pirátská strana nadále trvá na postu pro svého lídra Zdeňka Hřiba. Připravovaná vláda nad Prahou chce mít do konce týdne připravené i programové prohlášení.

„Pirátská strana reálně obdržela ze všech tří subjektů, které domlouvají koalici, nejvíce hlasů. Z našeho pohledu z toho vyplývá, že z vůle voličů primátora mají mít Piráti. Nepřijde nám důstojné to za něco obchodovat,“ prohlásil minulý týden v rozhovoru pro server Info.cz pirátský lídr Hřib. „Předpokládám, že si sdělíme svoje názory na personální obsazení rady a předpokládám, že se bude řešit i otázka primátora,“ uvedl v pondělí po odpolední schůzce.

Volby 2018

Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli.

Až teprve nyní se totiž Hřib a spol. budou bavit o personálních otázkách oficiálně, zatím jednali pouze o jednotlivých tématech koaličního programu a formálním nastavení spolupráce. Měly by tak ustat spekulace médií, podle nichž Piráti nechtějí přistoupit na nátlak Spojených sil pro Prahu, jejichž kandidát Jiří Pospíšil se ještě explicitně nevyjádřil k tomu, zda bude chtít primátorský řetěz navléknout či nikoliv. V pondělí předseda TOP 09 řekl, že kompromis na personáliích strany zřejmě začnou hledat v druhé polovině týdne.

Jan Čižinský, který dostal nejvíc preferenčních hlasů v metropoli, by byl ochotný se nejvyššího postu v městské radě vzdát, jen aby trojkoaliční projekt vznikl a na moci se nepodílela ani vítězná ODS ani poražené hnutí ANO. Ale třeba Novinky.cz tvrdí s odkazem na zdroj přítomný jednáním, že pokud by Piráti funkci primátora nezískali, tak „by to položili“.

Alexandra Udženija, která vede zastupitelský klub občanských demokratů, se nechce nechat vtáhnout do zákulisních her, avšak na Facebooku napsala, že „pokud se ostatní umoudří a začnou jednat racionálně ve prospěch Pražanů a ne jen ve prospěch svých křesel a osobních ambicí, tak jsme vždy připraveni usednout k jednacímu stolu.“

Kumulace funkcí

Kromě sveřepého postoje Pirátské strany může koalice padnout kvůli kumulaci funkcí, která vadí hlavně Pirátům. Ti odmítají, aby členové rady byli zároveň poslanci či starosty. Týká se to Čižinského, i když ten už avizoval, že poslaneckého mandátu by se vzdal, stejně jako Pospíšil křesla europoslance. V případě Čižinského je však otevřena otázka jeho funkce starosty Prahy 7, kterou letos suverénně obhájil.

„Předpokládám, že proběhne debata, kde se budeme racionálními argumenty přesvědčovat o tom, který ten přístup je vlastně správný,“ prohlásil Hřib s tím, že koaliční partneři naopak vnímají kombinaci funkcí jako výhodnou. V pondělí večer se také ostatní konečně vyjádří k nabídce Pirátské strany, podle nichž by měla kromě primátora ještě další dvě křesla v radě. Spojené síly a Praha sobě by dostaly shodně po čtyřech křeslech, rozdělovat se taky budou tři posty náměstků.

Média už také zveřejnila konkrétní jména, která se objevují v souvislosti s jednotlivými gescemi na magistrátu. Současný lidovecký radní pro kulturu Jan Wolf se sice nelíbí koaličním subjektům, jenže podle smlouvy Spojených sil pro Prahu by údajně mělo jedno místo v radě připadnout právě KDU-ČSL. A Wolf se z pátého místa kandidátky dostal do zastupitelstva jako jediný.

Kdyby Wolf z této podmínky ustoupil, mohla by se kultury ujmout Hana Třeštíková, dcera slavné režisérky a dvojka kandidátky Praha sobě. Čižinský by byl buď radním pro školství, nebo pro územní rozvoj. Tuto oblast by však mohla spravovat třeba Hana Marvanová (STAN). Bude zajímavé sledovat, kdo si troufne na dopravu, která patří k dlouhodobým problémům Prahy a končící Petr Dolínek (ČSSD) ji podle názoru voličů během čtyřletého vládnutí nezvládl.

Spojené síly znovu vyzvaly Krnáčovou

Zástupci Spojených sil v pondělí odpoledne zároveň znovu vyzvali primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby na jednání dosluhující rady nezařazovala rozhodnutí s dlouhodobými důsledky. V úterý se má projednat návrh na organizační změny na magistrátu, na základě kterého by se sloučily dva významné odbory - strategických investic a technické vybavenosti.

Podle Pospíšila a stávající radní Jany Plamínkové (STAN), která byla do nového zastupitelstva zvolena za Spojené síly, rozhodnutí tohoto typu přísluší až nově ustavené radě. Stávající radní navíc podle Plamínkové navíc nedostali k prostudování audit, z něhož návrh vychází.

Hřib pak k programu nové pražské vlády uvedl, že už je obsahově v podstatě hotový a nyní zbývá doladit určité formulace a dokument formálně upravit. To by se mělo stát do konce týdne, poté budou konečnou podobu dokumentu schvalovat orgány jednotlivých stran. V případě hnutí Praha sobě, TOP 09 a STAN půjde o stranické výbory, u Pirátů rozhodne krajské fórum, které se skládá ze všech pražských členů strany. Hlasovat lze i po internetu.

Jenže předání žezla v hlavním městě komplikuje také jeden podnět k soudu na neplatnost voleb. Pokud by nikdo podnět nepodal, musela by primátorka Krnáčová do 15 dnů od konce lhůty pro podání (nastal v pátek) svolat ustavující zastupitelstvo. Takto se lhůta odkládá do doby, než soud o podnětu rozhodne.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman nesdělil, kdo volby na pražský magistrát napadl. Každopádně námitka by soudem mohla být vypořádaná do konce listopadu. Stížnosti evidují také některé radnice, třeba v Praze 3 výsledky voleb zpochybnila SPD - Tomio Okamura, která zůstala se 3,93 % hlasů před branami zastupitelstva. Pátí však skončili Zelení a nezávislí se 8,12 procenty, což je dostatečný náskok.