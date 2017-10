Koalici by měli utvořit ANO a ODS, říká politolog Charvát

/ROZHOVOR/ Jak výsledky ovlivní podobu dolní komory Parlamentu ČR? Deník se ptal politologa Jana Charváta z Karlovy univerzity. „Možnější variantu vidím tichou podporu menšinové vlády ANO ze strany ODS,“ řekl Charvát Deníku. Politolog rovněž zmínil úlohu Václav Klause mladšího (ODS), který získal víc preferenčních hlasů než předseda ODS Petr Fiala.

Jak hodnotíte výsledky?

Volby dopadly víceméně tak, jak se předpokládalo. Překvapení jsou výsledky některých stran. Velké překvapení je výsledek Andreje Babiše, tam ty odhady byly nižší. Dobře to ilustruje, že sociologové ani politologové přesně neví, kdo přesně Andreje Babiše volí. Částečným překvapením je výsledek ODS, ta si přetáhla část voličů TOP 09, pro které už byla moc havlistická a sluníčkářská. Překvapením byl úspěch Pirátů. Výsledek přes 10 procent nečekal asi nikdo.

Co říkáte na propad sociálních demokratů, kteří získali jen 15 mandátů?

Propad sociální demokracie není takové překvapení. Ona nemá výraznou tvář ani politiku. Přestože vláda vládla dobře, ekonomicky se nepropadáme, tak to sociální demokracie nedokázala prodat. ČSSD před sebou má podobnou cestu jako měla ODS.

Co ČSSD nyní čeká?

ČSSD potřebuje vnitřní proměnu. Nepochybně. Potřebuje i silného lídra, který jí dokáže dát tvář, aby ji voliči věřili. Ta strana by potřebovala lídra, jako je Paroubek. Na druhou stranu ČSSD měla vždy víc tváří. To, kdo ji povede, bude záviset na jejím vnitřním vyjednávání. Jak slyším pana Chovance, tak si myslím, že by si tam lidí, jako je Michal Hašek, Jeroným Tejc, Zdeněk Škromach a Jiří Paroubek mohl vzít. Ale nejsem si jistý, že by to skutečně udělal.

S kým může Babiš tvořit koalici podle vás?

V tomhle momentě je nejlogičtější variantou ANO plus ODS. Je tam určitá ideologická blízkost. Problém je, že ODS tvrdí, že s Babišem vládnout nebude.Bude zajímavé sledovat úlohu pana Václava Klause ml., který dostal víc preferenčních hlasů než předseda pan Petr Fiala. Umím si představit variantu, že ODS bude prostřednictvím pana Klause vyjednávat. Umím si představit, že v ODS bude rezonovat hlas, že by měla vládnout. Koalice ANO s Piráty nebo Okamurou nepřipadá v úvahu. A myslím si, že původní koalice do úvahy nepřipadá. Možnější variantu vidím tichou podporu menšinové vlády ANO ze strany ODS.