„Nesouhlasíme s tím, aby tato zařízení byla bezezbytku zrušena, protože je část dětí, která je bude potřebovat,“ prohlásil tento týden náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na zasedání sociálního výboru Poslanecké sněmovny.

I on však připustil, že bude potřeba jejich množství redukovat. „Minimálně třetina dětí tam není ze zdravotních, ale sociálních důvodů. Tyto děti by měly skončit u pěstounů,“ uvedl. Jenom třetina malých dětí umístěných v kojeneckých ústavech tam je ze zdravotních důvodů.

Třetinová redukce

A právě pro ně by měl zbytek ústavů sloužit. „Máme představu o tom, že by došlo k redukci a transformaci zhruba třetiny kojeneckých ústavů,“ dodal Prymula. Mohly by například sloužit jako zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce připravují materiál, jak s nimi naložit.

Česko se ke zrušení domovů pro děti mladší tří let věku zavázalo už před několika roky, ale přes dílčí kroky stále fungují. Důvodů je několik, tím hlavním je ale nedostatek dlouhodobých pěstounů.

Ministerstvo práce proto pracuje na úpravě podmínek, jak přitáhnout nové zájemce o dlouhodobou péči o děti žijící mimo rodiny. „Máme třeba několik variant, jakým způsobem upravit dávky týkající se pěstounů,“ uvedla na zasedání výboru náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.