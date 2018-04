Kolaja se stane velvyslancem ve Vatikánu 10. května

Nový velvyslanec ve Vatikánu Václav Kolaja nastoupí do funkce 10. května. Dnes to řekla Irena Valentová z ministerstva zahraničí. Kolaja nahradí Pavla Vošalíka, jenž funkci zastával téměř deset let. Jedou z posledních událostí, na níž se významně podílel, byla repatriace ostatků kardinála Josefa Berana.

Kolaja, který v červnu oslaví 47. narozeniny, do konce roku 2017 působil za KDU-ČSL jako politický náměstek na ministerstvu zahraničních věcí. Vystudovaný historik předtím v Černínském paláci zastával pozici kybernetického koordinátora. Na ministerstvu pracuje 22 let a postupně působil na zastupitelských úřadech v Londýně, Washingtonu a na stálém zastoupení ČR při EU. V roce 2009, kdy Česko předsedalo Evropské unii, vedl pracovní skupinu Rady pro všeobecné záležitosti a koordinoval vztahy s Evropským parlamentem. Vošalík na pozici ambasadora působil téměř deset let. Dlouhou dobu byl za jeho pravděpodobného nástupce považován bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, kterého prosazoval prezident Miloš Zeman. Forejt měl do Vatikánu odjet již po skončení funkčního období prezidenta Václava Klause. Bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg Forejta nejprve odmítal, nakonec souhlasil a vláda jmenování schválila. Zeman si ale po svém prvním zvolení do čela státu Forejta jako hradního protokolistu ponechal. V dubnu 2015 při audienci u papeže Františka pak Zeman Forejta představil jako budoucího velvyslance. Podle kritiků nebylo takové vyjádření diplomaticky vhodné. Nominace Forejta spadla pod stůl kvůli aféře s kompromitujícím videem na konci roku 2016. Forejt odešel nejprve z Hradu, posléze i z ministerstva zahraničních věcí. Hrad ale i nadále trval na vatikánské nominaci Forejta, vláda naopak prosazovala Kolaju.

Autor: ČTK