Kolaps vyjednávání s ČSSD? Pozicí Andreje Babiše v hnutí ANO nijak neotřásl

Všechny parlamentní strany vyhlížely s napětím včerejší večerní schůzku prezidenta Miloše Zemana s Andrejem Babišem. Před ní se nechal premiér v demisi slyšet, že pokud by Zeman pověřil sestavením vlády jiného představitele ANO, bude to akceptovat. Sám to ale nepředpokládal.

Do Lán odjel se silným mandátem poslaneckého klubu ANO. Ten ho podle slov svého šéfa Jaroslava Faltýnka „drtivě podpořil jako jediného kandidáta ANO na premiéra“.

Miloš Zeman je ostřílený politik, takže by určitě neriskoval vzpouru nejsilnějšího sněmovního uskupení a blamáž se vzdoropremiérem. Naopak nyní může využít všech trumfů, které mu Babiš nabídl, tj. ztroskotaných rozhovorů s ČSSD, půlroční marnou Babišovu snahu sestavit vládu s důvěrou a vlastní rozladěnost z rozhodnutí, která vláda v demisi učinila prezidentovi navzdory, tedy vyhoštění tří ruských diplomatů a vydání Jevgenije Nikulina do USA.

To je úrodná půda pro diktování podmínek. Prezident už nemusí jen s úsměvem doporučovat menšinovou vládu ANO s podporou komunistů a okamurovců, ale spolurozhodovat o jejím personálním obsazení i agendě.

POSLANECKÉ LIMITY

Oddanost poslanců ANO Andreji Babišovi má přitom své limity. Zatímco s podporou čitelného a slovo držícího Vojtěcha Filipa se už smířili, s SPD mají mnozí zásadní problém. Zhruba třetina klubu ANO by se nechtěla opírat o nevyzpytatelného Tomia Okamuru a jeho lidi, mezi nimiž jsou například Miloslav Rozner (stíhaný za výrok o „ne-existujícím pseudokoncentráku“ v Letech) nebo Lubomír Volný, zdatný obchodník s chudobou ve vyloučené lokalitě.

Není divu, že nejviditelnější tváře hnutí, ministři Robert Pelikán, Martin Stropnický, Dan Ťok nebo Karla Šlechtová podobnou představu odmítají. Pelikán už raději ohlásil odchod z politiky, Ťok by to v případě kooperace s SPD zabalil také a Šlechtová, jež nazvala SPD „novodobým fašistickým hnutím“, by musela hodně změnit názor, pokud by zůstala. A těžko si lze představit, jak by šéfdiplomat Stropnický vysvětloval některé výroky poslanců nového partnera ANO zahraničním kolegům, když na jeho konto loni po volbách uvedl: „Politika strachu, nenávisti, přehnaných emocí a strašení lidí, která hovoří zcela otevřeně o tom, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, to jsou pro mě věci nepřijatelné.“

NEREÁLNÉ VARIANTY

Pokud ale Andrej Babiš dál zůstane pretendentem na premiérské křeslo, neexistuje příliš mnoho jiných variant. Ta, kterou včera nabídl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, se nesetkala s nadšenou odezvou. Chce totiž iniciovat schůzku šéfů šesti sněmovních stran (bez ANO, KSČM a SPD), kteří by se mohli domluvit na vlastní menšinové vládě, kterou by tolerovalo hnutí ANO.

„To není příliš realistický plán,“ namítl šéf ODS Petr Fiala. A jeho kolega, předseda Pirátů Ivan Bartoš, to rovnou nazval „plácnutím do vody“. Připustil však možnost vzniku vlády odborníků, na níž by se dohodli všichni zástupci sněmovních subjektů kromě SPD a KSČM.

Všichni vrcholní politici se chtějí sejít s prezidentem, aby s ním situaci probrali. Shodují se totiž bez výjimky na tom, že prodlužování stavu bezvládí zemi a jejím občanům neprospívá.

Po skončení setkání v Lánech Andrej Babiš oznámil, že mu Miloš Zeman doporučil pokračovat v jednání s KSČM a SPD.