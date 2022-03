Už dříve žádala o vydání pozemku ve Stromovce, který Sovětský svaz „zabral“ po srpnové okupaci, byť formálně ho na základě smlouvy získal do trvalého užívání. Podnět zůstal bez odezvy, neboť podle ruského velvyslanectví nejde o záležitost komunálních politiků. K žádosti zastupitelstva městské části se přitom přidal i pražský magistrát.

Podle ministerstva zahraničí je otázka využití ruských nemovitostí dlouhodobým a složitým problémem. „Majitelem budov je ruská strana a lze si jen těžko představit využití budov bez její aktivní vůle a přístupu,“ sdělil šéf resortu Jan Lipavský (Piráti).

Ministerstvo upozorňuje, že v případě podobných kroků je nepochybné, že by přišla reciproční reakce vůči majetku ČR v Rusku. „Nemovitosti jsou na základě Dohody mezi vládou ČSSR a vládou SSSR ze dne 11. září 1979 ve vlastnictví Ruské federace, pozemky pak jsou poskytnuty ruské straně do trvalého a bezplatného užívání, při jakémkoliv úmyslu s ním nějak nakládat je tudíž třeba mít na zřeteli otázku jurisdikčních imunit Ruské federace a jejího majetku,“ uvedl Černínský palác.

Kolářova reakce byla velmi ostrá. Podle něj by ČR mělo jednat podobně jako Polsko, jež zmrazilo účty ruské ambasády za financování terorismu. „Buď budeme vymýšlet důvody, proč to nejde, nebo najdeme koule a uděláme to!“ napsal na twitteru Kolář. Jak dodal, české ministerstvo zahraničí se k tomu staví „velmi zdrženlivě a negativně,“ míní starosta.

A my se budeme ostýchat zabavit ruské ambasádě prázdnou školu, aby do ní mohli chodit malí ukrajinští váleční uprchlíci?! Jak řekl Muhammad Ali: “Impossible is nothing”- nic není nemožné. Je to přesně tak. Buď budeme vymýšlet důvody, proč to nejde, nebo najdeme ?? a uděláme to! https://t.co/ZFKsqboHoV