Před neodbytným hmyzem by se měli mít na pozoru především obyvatelé a návštěvníci lesů v okolí řeky Moravy na Břeclavsku a Hodonínsku a také kolem Dyje na Znojemsku. Kromě těchto tradičních míst vylétají mračna komárů ale i z tůní kolem Svratky na Brněnsku nebo z domácích jezírek.

„O víkendu jsme si s dětmi postavili stan na zahradě a večer rozdělali oheň. Takový útok komárů jsme ale nečekali. Utíkali jsme do bezpečí domova a zavřeli všechna okna. Nezabíral ani repelent,“ potvrdil Marek Mareš z brněnského Jundrova.

Invaze začala po deštích

Invazi komárů očekávali po vydatných deštích už před několika dny i pracovníci Krajské hygienické stanice v Brně. Situaci potvrdil v pondělí Deníku Rovnost její pracovník Oldřich Šebesta.

„Největšímu náporu komárů nyní čelí lidé v blízkosti řeky Moravy u Tvrdonic na Břeclavsku. Při posledním monitoringu jsme tam napočítali v instalovaných pastích přes tisíc komářích samiček. To je paradoxně mnohonásobně víc, než v tradičním komářím ráji v Kančí oboře na Soutoku u Lanžhota. Tam jich bylo jen kolem stovky,“ uvedl Šebesta.

Mapový výskyt komárů.Zdroj: Se souhlasem ČHMÚ

Do terénu se odborníci na komáry vydají v úterý, a provedou nový monitoring jejich výskytu. Podle předběžných odhadů ale podle Šebesty zatím plošná komáří kalamita nehrozí. Vyskytují se zatím jen v oblíbených lokalitách. „Například v oblasti Soutoku při nedávných umělých záplavách se voda rychle vsákla do vyschlé půdy, nevznikly tůně a komáři se nerozmnožili. To se ale po deštivých dnech může otočit,“ vysvětlil Šebesta.

Komáří larvy rovnou pod okny

Ve prospěch lidí hraje podle něj i dlouhodobé sucho, v jehož důsledku rychle vysychají tůně po dešti. Také hladiny řek jsou nízké. Mnohdy si ale komáří rojení způsobí lidé sami. „Po dobu deštivých dnů, lidé zahrádky nezalévali, voda v nich stála a nyní se z ní líhnou larvy. Lidé si komáry pěstují rovnou pod okny,“ upozornil Šebesta. Doporučil larvy vybrat sítem nebo vodu s nimi vylít.

Právě z takzvaných domácích komárů se asi před třemi lety objevila v Česku i obávaná západonilská horečka. Jedna žena na virové onemocnění přenášené komáry zemřela. „Na její zahradě bylo nalezeno v barelech plno komářích larev,“ podotkl Šebesta.

Prvenství mezi nejvíce sužovanými oblastmi jižní Moravy komáry patří tradičně soutoku Dyje s Moravou u Kančí obory na Břeclavsku. Následuje Hodonínsko s lokalitou u Veselí nad Moravou a Moravského Písku. V době plošných záplav se pak daří komárům také v okolí Židlochovic na Brněnsku.