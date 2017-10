Komentář Kateřiny Perknerové: Masarykovi následovníci. Proč by ne?

Před sto lety stáli u zrodu Československa Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik. Na troskách Rakouska-Uherska začali budovat demokratický stát, na který vzpomínáme s úctou až posvátnou. Nenechme se však mýlit. První republika byla plná korupčních skandálů, nenaplněných slibů (včetně těch ústavních), zákulisních jednání a politických podrazů.

V jejím čele však stála natolik respektovaná, vzdělaná a originální osobnost, že nám splývá stát s jeho prezidentem. Dodnes tak hovoříme o Masarykově republice. Jisté je, že oněch dvacet let bylo obdobím nebývalého průmyslového rozvoje, kulturního a architektonického kvasu.

NEGATIVNÍ NALADĚNÍ

Příští rok se ponese ve znamení oslav vzniku republiky, na niž jsme pyšní a kterou jsme bohužel v roce 1938 neubránili.

V jakém bodě se nacházíme nyní, v druhý den voleb do Poslanecké sněmovny? Mohou se politici, kteří usilují o naše hlasy, srovnávat se svými předchůdci z Masarykovy éry? Zajisté mohou. Dívat se na ně skrz prsty a nasazovat jim psí hlavu je podivná sportovní disciplína, v níž náš národ obzvláště vyniká. „České veřejné mínění je z ne úplně jasných důvodů mimořádně negativně naladěno vůči tradiční běžné politické třídě a jejím reprezentantům, tudíž si vyloženě mne ruce, když se někdo vymkne a těm oněm ukáže, jak se to má dělat, a promluví za nás,“ říká v sobotním rozhovoru Deníku ústavní právník Jan Kysela. Andrej Babiš sice sám sebe charakterizuje jako antisystémového politika, ale to už nejméně čtyři roky není pravda. Ministr financí zkrátka nemůže být protirežimní, byť do kampaně se řeči o boji s korupční a klientelistickou hydrou hodí.

Andrej Babiš, Lubomír Zaorálek, Petr Fiala, Pavel Bělobrádek, Miroslav Kalousek i Ivan Bartoš chtějí, aby Česká republika byla součástí Evropské unie, byť daleko pružnější, vstřícnější a méně komisní.

Opravdu protisystémovou stranou je SPD Tomia Okamury, ale tu lze jen těžko počítat k stavebním kamenům liberální demokracie. Jde o podnikatelský projekt opřený o naivitu a neinformovanost voličů. Komunisté Vojtěcha Filipa jsou skanzenem, který zbytečně blokuje kolem dvanácti procent hlasů. S tím by si ale demokratičtí lídři měli umět poradit.

DOBRÁ PŘÁNÍ

Pokud budou v rozhodujících pozicích v době, kdy se rozproudí republikové oslavy, mohou proměňovat svá přání k jejím stým narozeninám v realitu. A jsou to dobré myšlenky: prohloubení svobody a demokracie, povzbuzení českého umu, nápaditosti a tvořivosti, naplnění výzev 3. tisíciletí, udržování vynikajících vztahů se Slováky a v neposlední řadě i výstavba výjimečné budovy – galerie, koncertní síně či národní knihovny, kterou by obdivoval celý svět.

Těsně před volbami to vypadalo, že se jejich favorité nebudou schopni na ničem dohodnout a půjdou si po krku až do předčasného hlasování. Ale co kdyby připustili, že kompromis není sprosté slovo, a pokusili se, možná i v úctě ke stoleté tradici, domluvit na dobrém programu pro nás všechny?

Mohli by začít tím, co má na srdci zmíněný profesor Kysela: „Moc bych si přál, aby v České republice byly rehabilitovány instituce nebo institucionální přemýšlení. My máme tendenci soudit podle ksichtu, abych tak řekl. A to je hrozně ošemetné. Zkusme to nastavit tak, abychom neviděli jen konkrétní obličej, ale rozdělení mocí, vyvažování institucí, abychom měli názor na předsedu vlády bez ohledu na to, zda to je Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš, a z toho odvozovali roli, jakou má premiér hrát.

Myslím, že to je určitý deficit české společnosti, s nímž by bylo radno něco dělat.“