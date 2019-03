Sotva se demokratický svět vypořádal s Islámským státem a jakž takž zvládl dramatické migrační vlny, má plno nových starostí. Velká Británie se kvůli nezvládnutému brexitu stává karikaturou sebe sama. Salviniho Itálie se s nadšením prodává Číně. Žluté vesty potápějí Macronovy reformy. Německá ekonomika den ze dne slábne. V našich domácnostech se zabydluje tzv. slídící kapitalismus, jehož božstvy jsou Google a Facebook. To všechno jsou jevy, které vyžadují rozvážný přístup, neboť se tak či onak dotknou každé české rodiny. Co v těchto bouřlivých časech dělá Babišova vláda?

Pochvalu si zaslouží za technologickou strategii, jejíž vlajkovou lodí je rozvoj umělé inteligence a ztělesněním snaha o umístění celoevropského digitálního inovačního centra v Praze. Ruku v ruce s tím jde rozhodnutí dát občanům ČR právo na digitální službu. Pod návrh daného zákona se podepsalo 137 poslanců. To je věc, díky níž se republika může znatelně posunout dopředu. Stejně jako s novelou stavebního zákona, jež by o mílovou vzdálenost zrychlila tolik potřebnou výstavbu. Zmíněné vládní záměry uznává i opozice, takže je naděje na jejich přetavení z paragrafů do praxe v poměrně krátkém čase.