Miroslav Kalousek odchází. Aby se vrátil

/PROFIL/ Je spousta politiků, kteří dlouhá léta sedí v parlamentních lavicích, ale když skončí, nikdo to nezaregistruje. A pak jsou tací, kteří sice odejdou, ale všichni se budou chovat, jako by se to nestalo, dál se vůči nim budou vymezovat, citovat je, vinit ze všeho možného a chválit i za to, co neudělali. K nim patří Miroslav Kalousek (60), který se dnes vzdal poslaneckého mandátu.

Miroslav Kalousek | Foto: Deník / Martin Divíšek

Jeho odchod ze sněmovního jednacího sálu provázel potlesk ve stoje všech jeho kolegů. Nemohlo to být jinak. Polistopadová historie České republiky je bez tohoto muže nemyslitelná. Po angažmá v Občanském fóru se plně etabloval v KDU-ČSL, začínal na Úřadu vlády, pokračoval na ministerstvu obrany jak ekonomický náměstek a jeho vrcholem bylo působení v roli ministra financí ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase. Byl šéfem lidovců a po rozchodu s vedením kolem Jiřího Čunka založil s Karlem Schwarzenbergem TOP 09. Proč po úspěšných 22 letech ve sněmovně právě nyní mizí z politické scény? Důvod odchodu Ve svém prohlášení uvedl, že jde o racionální rozhodnutí, neboť díky brzkému vyhlášení termínu voleb už začala ostrá kampaň, která se přenese i do sněmovny. „Je taktické a správné, aby zde vystupovali poslanci, kteří se budou ucházet o mandát, což já nebudu,“ uvedl. Na jeho místo nastoupí starosta Roztok Jan Jakob, bratr Kalouskova věrného spolupracovníka a přítele Ondřeje Jakoba. Mimochodem tato stálost a věrnost, či chcete-li loajalita, je pro Kalouska typická. Ve své kariéře udělal mnoho chyb a naštval spoustu lidí. Občas se zdálo, že své straně je spíš na obtíž než k užitku, ale nikdo mu nemůže vyčítat nedržení slova a podrazy. Miroslav Kalousek složil mandát. Poslancem byl 22 let Přečíst článek › I v době, kdy vyjednával s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem možnost vládní spolupráce s lidovci s podporou KSČM, dělal to kvůli udržení pluralitního politického systému. A věděl, že ho to bude stát post předsedy, což se i stalo. Stejně tak v době finanční krize vědomě porušil předvolební slib pravice, že se daně sníží. Ve jménu zdravých veřejných financí zaškrtil výdaje, zmrazil platy a daně zvýšil. Penze se zvedly o 45 korun. Stal se terčem nenávisti opozice i mnoha vlastních voličů. Přesto dokázal s TOP 09 překonat potřebnou hranici pro vstup do sněmovny i v roce 2013 a 2017. Byl hlavní tváří ideových a faktických sporů se svým nástupcem na ministerstvu Andrejem Babišem, který mu i jako premiér nemohl přijít na jméno. Pochybuji však, že si dnes Babiš oddechl. Naopak mu musela naběhnout husí kůže, když Kalousek prohlásil: „Nechci bilancovat. Zůstávám aktivním členem TOP 09, jsem připraven usilovně pracovat.“ Středopravá koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je do určité míry jeho dítětem. Nepochybně nebude nyní stát opodál. Zřejmě začne pracovat v nějaké renomované finanční instituci, což mu dá pouvoir hovořit nejen o politice, ale také o ozdravování ekonomiky po koronakrizi. Až se bude nudit, určitě se vrátí - jako senátor, ministr, vlivný poslanec. Talent k projevům Ve sněmovně bude jeho dramatický talent chybět. Kalouskovy projevy patřily k brilantním rétorickým představením, kdy neváhal zapojit emoce, snad dokonce i slzy. A když si myslel, že si někdo z křiklounů na ulici zaslouží facku, tak mu ji dal. Jak se přesvědčili členové Pirátů v žoviální debatě před sněmovnou, nešel daleko ani pro vulgarismus. Tehdy to bylo mimo, ale jinak většinou i ten drsnější výraz v jeho mluvě seděl. Kňučící Babiš i hromady hnoje Schillerové. Kalouskovy hlášky jsou nezaměnitelné Přečíst článek › Kalouskovi byla vyčítána náklonnost k alkoholu a hlavně jeho styky s příbramským podsvětím, pochybné armádní zakázky, přátelství s majitelem Diag Human Josefem Šťávou či zbrojařem Richardem Hávou, ale nic z toho nebylo za hranou zákona. Všechna trestní oznámení policie odložila. Miroslav Kalousek jako mnoho intelektuálně zdatných lidí pohrdá méně vybavenými soupeři, ale těch chytrých a úctyhodných si váží. A k jeho naturelu patří kromě mimořádného smyslu pro ironii i dvorné chování k ženám. Znalec vážné hudby a opery zvláště píše vtipné básničky, kterými baví kamarády. Politické prostředí se zkrátka dnešním Kalouskovým poodstoupením stalo méně barevným. A to je škoda.