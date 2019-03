Jenomže to ještě nikdo netušil, s jak šíleným plánem přijdou o pár let později jejich nástupci: tedy že se česká garnitura rozhodne škrtnout solidární pojištění pro jistotu úplně. Jenom tak. Stát se jednoduše rozhodl, že přestane ze dne na den přispívat na všechny „své“ pojištěnce – tedy na děti, důchodce, ženy na mateřské, invalidy nebo nezaměstnané.

Důvod? Je to příliš drahé. Stát pozvolna vyhlíží další ekonomickou krizi, a tak v tichosti chystá ďábelský plán, jak se plateb za všechny nevýdělečně činné zbavit. A vylepšit si tím vlastní rozpočet. Jakýkoli plán, jak sedmdesátimiliardový výpadek v pojištění nahradit, přitom autoři návrhu nepřinášejí. Schodek zkrátka budou muset vyplnit daně pracujících.

Jinak řečeno: necelých pět milionů ekonomicky aktivních lidí bude muset nejednou utáhnout nejenom platby na vlastí zdravotní péči, ale také na léčení druhé půlky národa. V praxi to znamená, že se odvody zaměstnanců a živnostníků zvednou až několikanásobně.

Julínkův muž v pozadí



Zajímavé je, že jedním z předkladatelů tohoto návrhu je znovu člověk spojený s bývalým náměstkem Pavlem Hroboněm. Současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch totiž absolvoval kurz „experta na řízení zdravotnictví“ na soukromém vzdělávacím institutu, který patří právě bývalému náměstkovi z éry exministra Tomáše Julínka. Stejně jako někteří Vojtěchovi poradci a spolupracovníci.Není tedy divu, že se mezi částí odborníků znovu vyrojily divoké spekulace, co za podivným plánem, který sepisuje vláda za zavřenými dveřmi, skutečně vězí.

Návrh z pera Adama Vojtěcha a šéfky státní kasy Aleny Schillerové ale tentokrát nepobouřil jen obvyklé oponenty současného vedení ministerstva zdravotnictví. Suchou nit na něm nenechal prakticky nikdo z oslovených lidí – proti se postavili téměř všichni lékaři, ekonomové, manažeři i politici. Odpor proti zrušení plateb za státní pojištěnce dokonce stmelil jinak zcela nesmiřitelné tábory české levice a pravice.

Plán totiž podle nich obrovsky zdraží lidskou práci a zvedne tím nezaměstnanost. Tím se ještě více roztočí spirála problémů, protože systém, který bude muset plnit stále méně pracujících, začne kolabovat. Najednou nebude ani na základní péči o nemocné.



Konec solidarity?



Podle některých expertů se navíc naruší solidarita, na které je dnes zdravotní pojištění založeno. Zatímco dnes se nikdo nepozastavuje nad tím, že silnější část populace finančně pomáhá té slabší, změna systému by mezi lidi přinesla obrovskou nenávist. Té by byly pravděpodobně vystaveni hlavně důchodci, kterých bude navíc v populaci každým rokem přibývat.

České zdravotnictví zbavené plateb za státní pojištěnce by zkrátka ze dne na den dostalo mnohem míň peněz, celá administrativa s tím spojená by byla dražší a pracující lidé by byli naštváni na ostatní. Bylo by proto fajn, kdyby se ministr zdravotnictví znovu vrátil k normálu a zkusil radši splnit sliby, díky kterým původně nasbíral body před parlamentními volbami – tedy že se pokusí naplnit balík peněz určený na zdravotnictví spíš nějakými příplatky za nadstandardní péči nebo soukromým připojištěním.

Další možností, kterou Vojtěch nabízel, bylo takzvané nominální pojištění, složené ze dvou částí – první by se strhávala z platu a závisela by na příjmu klienta, druhou by si stanovila pojišťovna sama podle toho, jak by potřebovala.