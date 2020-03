Komunální politici musí dál oznamovat majetek, rozhodl Ústavní soud

Komunální politici, včetně neuvolněných funkcionářů, musí dál podávat oznámení o majetkových poměrech. Ústavní soud ale zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení. Podle ústavních soudců postačí zpřístupňovat údaje z registru jen na základě žádosti, současná úprava volného nahlížení porušuje právo na soukromí veřejných funkcionářů. Nález vstoupí v platnost na konci letošního roku, politici by měli do té doby přijmout novou právní úpravu.

Ústavní soud - ilustrační foto | Foto: ČTK

Zákonem o střetu zájmů se Ústavní soud zabýval na podnět dvou skupin senátorů. Zákon podle nich po novele odporuje ústavnímu pořádku a nutí neuvolněné komunální politiky k "majetkovému striptýzu". Spor o Krtečka skončil. Milerova vnučka stáhla dovolání ohledně licence Přečíst článek › Za 42 kolegů jednal Ivo Valenta (Soukromníci), za druhou, šedesátičlennou skupinu, vystupoval Michael Canov z klubu Starostů. Soud se oběma návrhy, které se částečně překrývaly, zabýval ve spojeném řízení. Vyhověl jim jen z menší části. Podávání majetkových přiznání podle soudu sleduje legitimní cíl, problém spočívá jen v rozsahu nahlížení do registru. Čím širší okruh lidí se bez omezení může s majetkovými poměry veřejného funkcionáře seznámit, tím intenzivnější zásah do soukromí bude takový člověk pociťovat, uvedl v nález soudce Vojtěch Šimíček ústavní soudci. Přímé zveřejnění téměř všech údajů v registru není podle nich ani nezbytné vzhledem ke smyslu zákona o střetu zájmů, ani přiměřené vzhledem k právu na soukromí. Změní se nahlížení Veřejní funkcionáři podávají oznámení o majetku při vstupu do funkce, poté přiznávají i majetek, kteří nabyli v průběhu výkonu funkce. V oznámení musí být nemovité věci, cenné papíry, podíly v korporacích a hodnotné movité věci. Oznamují se také příjmy a závazky. Registr vede ministerstvo spravedlnosti. Spor o MS 2009 pokračuje. Liberec chce po věřitelích soudní náhrady Přečíst článek › Část zákona stanovující povinnost podávat majetková oznámení zůstává po dnešku beze změn. Ústavní soud škrtl jen pasáž upravující nahlížení do registru u různých veřejných funkcionářů. Zákon říká, že do registru může nahlížet každý. Vidí většinu údajů, nezobrazuje se datum a místo narození a identifikace nemovitých věcí.

