Pozor u voleb na křížky. Nefungují jako preferenční hlasy

Dnes a zítra si vybereme zastupitele ve svých obcích a městech i ve třetině Senátu. Pokud uchazeč o horní komoru nezíská přes padesát procent hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb za týden.

Voličsky nejzajímavější, ale také nejošemetnější, je výběr obecních zastupitelů. Je to jediný druh voleb, kdy lidé mohou vy-užít tzv. panašování, tedy křížkování napříč stranami. Mohou zatrhnout vždy tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Zdánlivě nejdemokratičtější způsob rozhodování má mnoho omezení.

Individuální křížky totiž mohou propadnout, pokud jejich strana nepřekročí požadovanou pětiprocentní hranici. Navíc je nelze po-užít v rámci formace, kterou volič zaškrtne jako celek, respektive se k nim při sčítání nijak nepřihlíží. Ale jistý není posun vašich favoritů u ostatních stran.

Jak zdůrazňuje odborník na volební systémy Tomáš Lebeda, pořadí kandidátů na listině se může změnit pouze v případě, že zakřížkovaný kandidát obdrží o deset procent hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta na dané listině. Před čtyřmi lety se to povedlo jedinému člověku, a to tehdejšímu lídrovi Zelených Matěji Stropnickému, který se dostal do pražského zastupitelstva.

Praha lakmusovým papírkem

Kromě způsobu volby je pochopitelně klíčové, co od daných kandidátů občan očekává. Například v Praze je zřejmé, že uspěje-li Petr Stuchlík za ANO a Bohuslav Svoboda z ODS, bude se v příštích letech stavět jako o život, mosty, metro i byty. Naopak Zdeněk Hřib za Piráty, Jiří Pospíšil za TOP 09 a Jan Čižinský za PRAHA sobě budou klást důraz na transparentnost investic, přívětivost úřadů, městskou zeleň.

Jisté je, že právě Praha bude lakmusovým papírkem pro celostátní politiku. Hnutí ANO a ČSSD se v hlavním městě v minulých čtyřech příliš nepředvedly, doprava permanentně kolabovala, málo se stavělo, koalice se hádala.

Andrej Babiš touží po reparátu, nasadil do voleb úspěšného manažera Petra Stuchlíka a speciálně na pražskou kampaň uvolnil 50 milionů korun. Velikost částky bije do očí například s celkovými náklady Pirátů, kteří na obecní a senátní volby vynaložili jen 14 milionů. Babiš chce v Praze zabodovat i proto, aby tady něco zcela viditelného vybudoval.

A co Piráti?

Pro ODS by úspěch znamenal potvrzení návratu na výsluní, naopak pro TOP 09 záchranné stéblo. Sociální demokraté zřejmě budou řešit, jak se vypořádají s očekávaným fiaskem.

Komunální volby jsou testem pro stoupající politickou hvězdu, tedy Piráty. Momentálně mají pouhých 34 zastupitelů (včetně různých uskupení, například Žít Brno), ale teď chtějí zvítězit nebo potvrdit svou sílu v Praze, Mariánských Lázních či Kutné Hoře. Podobné ambice má i KDU--ČSL, jež nasadila vůbec největší počet kandidátů.