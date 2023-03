K sobotním komunálním volbám, které se uskutečnily ve 33 obcích v Čechách a na Moravě, přišlo v průměru 70 procent voličů. Téměř stoprocentní byla jejich účast v Hradišti na Rokycansku, kde z 37 voličů nepřišel hlasovat pouze jeden. Naopak nejnižší účast byla ve Lhánicích na Třebíčsku, kde odvolilo 46,88 procenta ze 128 voličů, oznámil dnes mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. Loni v září v celorepublikových obecních volbách dosáhla průměrná účast 46 procent

Volby do zastupitelstva obce Bílčice na Bruntálsku, 25. března 2023 | Foto: ČTK

„Nové či opakované volby do obecních zastupitelstev se letos konaly již potřetí, nicméně tyto patřily vzhledem k územnímu rozsahu i počtu 33 obcí k největším. Historicky podobná situace nastala v březnu 2019, kdy se nové volby konaly v 31 obcích,“ uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Nízká volební účast ve Lhánicích souvisí s tím, že v obci ani po sobotních volbách nebudou mít kompletní sedmičlenné zastupitelstvo. O práci v něm se přihlásilo pouze šest adeptů, o jejich zvolení tak bylo rozhodnuto předem. Lháničtí zastupitelé budou moci pracovat i neúplném složení, protože zastupitelstvo musí mít ze zákona nejméně pět členů.

Podobně očekávaný byl výsledek voleb v Ujkovicích na Mladoboleslavsku, kde 58,5 procenta z 94 voličů zvolilo do sedmičlenného zastupitelstva všech sedm adeptů z jediné kandidátní listiny uskupení Za krásné Ujkovice.

Problém pro některé obce: Nepodaly kandidátky, voliči musí k urnám později

V ostatních obcích, kde se hlasovalo, spolu soupeřily minimálně dvě uskupení, případně se utkali jednotliví nezávislí kandidáti. Nejvíce adeptů se o zvolení ucházelo v Pašince na Kolínsku, kde o sedm mandátů usilovalo 35 kandidátů za čtyři uskupení. Do zastupitelstva se dostala tři z nich, těsnou většinu získalo SNK za rozvoj Pašinky.

Mandát v nových volbách získalo z celkového počtu 601 kandidátů 90 žen a 132 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 45,7 let. Nejstaršímu zvolenému je 74 let, nejmladšímu 23 let, uvedl Cieslar.

Výsledky voleb budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů po pondělním projednání Státní volební komisí.