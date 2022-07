V Brně by nejvíc lidí dalo hlas koalici ODS a TOP 09, která by dostala 28,2 procenta hlasů. Druhé by skončilo ANO s 19,8 procenta a na třetím místě by se umístili Piráti s 9,1 procenta. Předstihli by tak koalici STAN a lidovců, která by obdržela 6,8 procenta hlasů.

V Ostravě by jednoznačné vítězství patřilo ANO s 34,3 procenta, druhá koalice Spolu by měla 11,3 procenta a hnutí Ostravak by dostalo téměř desetinu hlasů. Starosty pro Ostravu se 4,2 procenta by si vybralo méně lidí než Piráty, SPD, ČSSD i komunisty.

Komunální volby 2022: Termín, volební systém, preferenční hlasy, kandidáti

Vyrovnaná je situace v Plzni, Spolu by zde mělo 28,6 procenta a ANO 27,9 procenta. S odstupem zaostávají Piráti s osmi procenty, za nimi je STAN a SPD. V Liberci zůstává v čele koalice Starostů pro Liberecký kraj, TOP 09 a lidovců, a to s 26,2 procenta. Proti průzkumu před kauzou kolem Hlubučka přišla o sedm procentních bodů. Druhé místo patří hnutí ANO, které mírně posiluje a volilo by ho 22,3 procenta dotázaných. Téměř devět procent lidí by si vybralo ODS, 7,4 procenta Piráty.

V průzkumu mezi 20. červnem a 13. červencem odpovídala téměř tisícovka lidí. Letošní volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů se uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září.