Nepodání kandidátky ve Všeradově na Chrudimsku mohlo být podle končícího starosty Luboše Mikešky způsobeno nedorozuměním. "Předpokládal jsem, že nějaká kandidátka vznikne při avízu, že já už asi žádnou kandidátku sestavovat nebudu. Už dříve jsem řekl, že pokud mne někdo osloví, abych dělal dál starostu, tak jim kandidaturu podepíšu, ale sám už nic organizovat nebudu. Možná jsme se špatně pochopili," řekl ČTK Mikeška, který byl v minulých dnech na dovolené. Starostou je čtvrté volební období.

V obci budou muset být volby dodatečné, jejich termín vyhlašuje ministerstvo vnitra. Do zvolení nových zastupitelů a vedení obce bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník, nebude však moci činit závažnější rozhodnutí. Podle Mikešky se zastupitelé pokusí ještě do voleb schválit rozpočet na příští rok, aby obec nemusela hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

Jedinou obcí v Jihočeském kraji, kde letos nebudou komunální volby, jsou Nevězice na Písecku. Kandidovalo méně než pět lidí. ČTK to dnes řekla vedoucí správního oddělení krajského úřadu Lenka Malovcová. Dosavadní starosta Vladimír Kyliánek (BEZPP) ČTK řekl, že od kandidatury odradily řadu lidí kritické názory obyvatel.

V Královéhradeckém kraji se volby v řádném termínu nebudou konat jen v obci Ohařice na Jičínsku. Podle dostupných informací jde o jedinou obec v kraji, kde nebyla podána ani jedna kandidátní listina. ČTK to dnes řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Obec Ohařice má 75 obyvatel, zastupitelstvo je pětičlenné. Minulé obecní volby vyhrálo sdružení Naše obec, které má také starostku, Evu Erbanovou. "Lidi by byli, ale problém je ten, že nikdo nechce nic pro obec dělat, každý se stará jen o to svoje. Všichni si zvykli, že je všechno v pohodě, všechno funguje a nemusí se o nic starat," řekla dnes ČTK Erbanová. Z přístupu obyvatel obce je zklamaná.

Na Vysočině registrační úřady ohlásily, že pro všechny obce byly kandidátní listiny podané. ČTK to dnes sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Kraj o tom dnes informoval také na facebooku. Také v Libereckém kraji a Zlínském kraji zatím není žádná obec, kde by se volby kvůli nepodané kandidátce nekonaly.

Registrace kandidátních listin

V úterý v 16 hodin odpoledne vypršel termín pro podání kandidátních listin pro registraci k podzimním volbám do obecních zastupitelstev i do třetiny Senátu. Úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad.

Termín pro vydání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, případně rozhodnutí o škrtnutí kandidáta nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny je 6. srpna. Úřady v úterý zveřejnily jen počet podaných kandidátních listin, nikoli jména kandidátů. Informace o kandidátech ve volbách do obecních zastupitelstev nesmějí poskytovat právě až do doby, než registrační úřad rozhodne o registraci kandidátní listiny. Vyplývá to ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) z roku 2006, řekla ČTK mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Podle ÚOOÚ úřad rozhodne ve lhůtě 48 dnů před dnem voleb a vyvěsí ho na úřední desce. "Úřad pro ochranu osobních údajů zastává názor, že právě den vyvěšení je dnem, kdy již lze údaje považovat za údaje zveřejněné ve smyslu ustanovení § 4 písm. l) zákona o ochraně osobních údajů, a od tohoto data mohou být informace o kandidátech uvedené na registrované kandidátní listině poskytovány," uvedl ÚOOÚ ve svém stanovisku.

Údaje podle stanoviska do doby zveřejnění podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Protože nejde o informace o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, ale o osobní údaje konkrétních lidí, lze je poskytnout pouze se souhlasem dotyčného kandidáta.