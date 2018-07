Ondráček nepodpořil Babiše kvůli výhradám k programu. KSČM to akceptuje

Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) nepodpořil v noci na čtvrtek vládu ANO a ČSSD při hlasování o důvěře kvůli tomu, že se neztotožnil s jejím programovým prohlášením v oblasti bezpečnosti. Řekl to dnes poté, co svou absenci při hlasování vysvětloval stranickému výkonnému výboru. Vedení KSČM jeho vysvětlení akceptovalo a Ondráček zůstane garantem strany pro bezpečnostní problematiku, řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Ondráček uvedl, že jeho důvody byly osobní. "Kdy jsem se zcela neztotožnil s tím, jak znělo programové prohlášení," uvedl. Mezi programovým prohlášením menšinové vlády ANO z ledna a současného kabinetu ANO a ČSSD není podle něj příliš rozdílů. Zmínil i to, že dosud nezná odborné kapacity nového ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v bezpečnostní problematice.

Poslanec odmítl spekulace, že jeho postoj k vládě souvisel s tím, že ANO přispělo k jeho konci v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů letos na jaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) v březnu uvedl, že ANO navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise, třebaže hnutí několik dní předtím přispělo k jeho zvolení. Ondráček se po tlaku veřejnosti a politických stran nakonec funkce vzdal.

Filip krátce před jednáním o Ondráčkovi řekl, že by podle jeho názoru měl zvážit své členství ve výkonném výboru strany. Po zasedání však uvedl, že to nikdo nenavrhnul. "Výkonný výbor (Ondráčkovy) argumenty akceptoval a je dále garantem za oblast bezpečnosti," řekl novinářům Filip.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Filipa věděl už ve středu večer, že vládě bude Ondráčkův hlas chybět. Premiérovi to údajně řekl Kováčik poté, co ho informoval Ondráček. Jednání dolní komory se protáhlo a na hlasování se dostalo až po půlnoci. "Já osobně jsem nevěděl jeho důvody. A ty nechci slyšet jako Vojtěch Filip, ale měl by je vysvětlit výkonnému výboru," uvedl Filip.

Ondráček patří k poslancům KSČM, kteří mají ke spolupráci s hnutím ANO velké výhrady, k tomu, že vládu nepodpoří, se podle kolegů zřejmě rozhodl definitivně až během úterý. Někteří dali jeho postoj do souvislosti s přístupem ANO k tomu, že Ondráček měl na jaře stanout přes odpor opozice v čele komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kvůli kritice ANO od jeho podpory ustoupilo a Ondráček se funkce vzdal.

Na svém facebooku Ondráček ve čtvrtek napsal, že celou dobu jednání dolní komory o důvěře vlády byl ve Sněmovně a na hlasování mohl kdykoli přijít. "Nebyl jsem ani opilý či jinak indisponovaný," ohradil se proti některým spekulacím.

Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu v komentáři k rozhodnutí sociálního demokrata Milana Chovance nehlasovat pro vládu uvedl, že kdyby se to stalo mezi komunisty, požádal by dotyčného, aby rezignoval na stranické funkce. Ondráček je členem širšího vedení KSČM.

Babišův kabinet získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Proti bylo 91 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili. K vyslovení důvěry stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců. Z vládních zákonodárců odmítl vyslovit Babišovu kabinetu důvěru jen bývalý úřadující předseda sociální demokracie Chovanec, který se jednání nezúčastnil. Kvůli pobytu v zahraničí chyběl i poslanec ANO Jiří Mašek. Z opozičního tábora nebyl přítomen jen Petr Pávek (STAN).