Komunista Ondráček nepodpořil vládu. Vysvětlovat bude u vedení KSČM

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček důvody své nepřítomnosti na nočním hlasování o důvěře menšinové vládě ANO a ČSSD zveřejní po pátečním zasedání vedení KSČM. Na svém facebooku dnes odpoledne také napsal, že celou dobu byl ve Sněmovně a na hlasování mohl kdykoli přijít.

"Nebyl jsem ani opilý či jinak indisponovaný," ohradil se proti některým spekulacím. Důvody jeho kroku chtějí na zasedání výkonného výboru, jehož je členem, slyšet od Ondráčka jeho straničtí kolegové. Podle předchozích poslancových postojů soudí, že tak udělal záměrně.

S poslancem po hlasování nestihli mluvit ani komunističtí poslanci, které ČTK oslovila. Ondráček patří k poslancům KSČM, kteří mají ke spolupráci s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše velké výhrady, k tomu, že vládu nepodpoří se podle kolegů zřejmě rozhodl definitivně až během úterý.

"Má určitě nějaké osobní důvody, protože to nebylo, že by někde upadl, zapomněl se nebo podobně. Bylo to záměrné, ale pochopitelně nám neříkal podrobnější důvody. Dokonce to ani předem jednoznačně neavizoval, byť patřil mezi ty, kteří byli k tomu kroku kritičtí. Zkrátka se rozhodl v ten den a nedostavil se na hlasování," řekl poslanec Jiří Dolejš.

Poznamenal, že ústřední výbor KSČM jasně poslancům doporučil hlasovat pro. "I když pochopitelně ho nemůžeme omezovat v jeho hlasovacích právech, tohle je zásadní věc. Bylo by dobré minimálně od něj slyšet, že nadále tu basu držet bude, byť se zachoval, jak se zachoval," konstatoval.

"Měl dlouhodobě výhrady vůči Andreji Babišovi," řekl poslanec Leo Luzar. Ondráčkův postoj dal do souvislosti s přístupem ANO k tomu, že Ondráček měl na jaře stanout přes odpor opozice v čele komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nesouhlasem s podporou vlády ANO a ČSSD se podle Luzara Ondráček netajil. "Ráno jsme s ním byl. Byl normálně v práci. Osobně jsem si myslel, že nakonec tam bude, ale ten jeho názor asi převládl," uvedl.

"Říkal dopředu, že si to hodně rozmýšlí, ale když jsem s ním mluvila v úterý, tak jsem chápala, že tam bude," řekla europoslankyně a první místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik nechce případ komentovat. "Důležitý je výsledek a ten dopadl," uvedl. Dodal, že nemá zatím signály, že by se tím v klubu kdokoli chtěl zabývat.

Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu v komentáři k rozhodnutí sociálního demokrata Milana Chovance nehlasovat pro vládu uvedl, že kdyby se to stalo mezi komunisty, požádal by dotyčného, aby rezignoval na stranické funkce.

Babišův kabinet získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Proti bylo 91 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili. K vyslovení důvěry stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců. Z vládních zákonodárců odmítl vyslovit Babišovu kabinetu důvěru pouze bývalý úřadující předseda sociální demokracie Chovanec, který se jednání nezúčastnil. Kvůli pobytu v zahraničí chyběl i poslanec ANO Jiří Mašek. Z opozičního tábora nebyl přítomen jen Petr Pávek (STAN).