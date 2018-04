Komunisté budou jednat o podpoře vlády s ANO a SPD, potvrdil Filip

Mateřské školy nejspíš nebudou muset od roku 2020 povinně přijímat i dvouleté děti. Záleželo by nadále na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let. Změnu má přinést novela školského zákona, kterou připravili poslanci ODS. Sněmovna dnes předlohu po celkem pětihodinové diskusi posunula do dalšího kola schvalování. Návrh ČSSD na zamítnutí novely dolní komora nepřijala, neboť pro bylo jen sedm sociálních demokratů z 12 přítomných.