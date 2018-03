Komunisté chtějí kvůli budoucí vládě dvoustranné jednání s ČSSD

Komunisté chtějí kvůli budoucí vládě jednat s ČSSD. Chtějí si vyjasnit požadavky, které ČSSD kvůli případné vládní spolupráci na hnutí ANO má. Novinářům to dnes po jednání s vyjednavači ANO šéf KSČM Vojtěch Filip.

"Zatím to je jednání hnutí ANO s KSČM. Jsem domluvený na tom, že povedeme samostatné jednání se sociální demokracií, protože jsme byli informováni o požadavcích sociální demokracie a potřebuji si je vyjasnit přímo s (předsedou ČSSD) Janem Hamáčkem a jeho týmem," řekl Filip.

S Hamáčkem se chce lídr komunistů na jednání dohodnout ve čtvrtek. Po sociálních demokratech bude požadovat jejich "originál požadavku vůči ANO". Pak se sejdou stranické týmy. KSČM a ČSSD se shodují třeba na zrušení karenční doby. "Jsme přesvědčeni, že v tomto můžeme postupovat společně," dodal Filip.

Lídr ANO Babiš dlouhodobě upřednostňuje menšinovou vládu svého hnutí. Vyjednává také o koalici s ČSSD s podporou komunistů. Tuto variantu podporuje prezident Miloš Zeman. Filip zopakoval, že KSČM do kabinetu nevstupuje, jedná jen o programu.

Podle Filipa se komunistům s ANO podařilo dohodnout na investicích do rozvoje bydlení, startovacích bytů či bytů pro seniory. Shodu našli i v tom, že by pětileté děti měly chodit do školky. Dohodu hledají na pravidlech pro obchodní řetězce v zákonu o významné tržní síle.

KSČM je spokojena se změnami v důchodech, které už nyní chystá Babišova vláda v demisi a které oslabují zásluhovost. Prosazuje, aby se přidávalo všem důchodcům stejně. Jednat chce o zvyšování minimální mzdy, dále o resortu obrany, spravedlnosti a o zahraniční politice.