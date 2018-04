Komunisté míří k podpoře vlády, jejich předsedou zůstává Filip

V těsném hlasování a ve druhém kole obhájil funkci šéfa KSČM Vojtěch Filip. Prezident Zeman za svoji přítomnost na sjezdu sklidil kritiku.

Je čas vrátit se do hry jako jeden z důležitých aktérů. Tak zní nejdůležitější vzkaz mimořádného sobotního sjezdu komunistů, byť měl u delegátů daleko menší odezvu, než se čekalo.

Předsednický post obhájil Vojtěch Filip, a to až ve druhém kole, kdy s odřenýma ušima porazil Josefa Skálu. Filipův mandát je křehký (54 procent) a připomíná páteční hlasování předsednictva ČSSD o obnoveném jednání s hnutím ANO.

Obě levicové strany totiž na lékárnických vahách poměřují, zda jim pakt s miliardářem Andrejem Babišem přinese ve výsledku kladné, či záporné body. Ačkoli většina politologů měla za to, že komunisté (je jich 37 tisíc a jsou největší tuzemskou stranou) se na postup do vládních pater doslova třesou, nymburský sjezd ukázal, že to není úplně pravda. Obhájci protestní a protirežimní pozice, zastoupení právě Josefem Skálou, se obávají dalšího odcházení KSČM, která se z 18,5 procenta volebního zisku v roce 2002 loni dobelhala k pouhým sedmi procentům.

Není divu, že prezident Miloš Zeman, který si přeje, aby Andrej Babiš už konečně sestavil vládu s důvěrou, přijel jako první polistopadová hlava státu na sjezd KSČM. V Nymburku soudruhy vybídl k státotvornému postupu: „Nyní se opět rýsuje s nepominutelnou účastí komunistické strany, ale i sociální demokracie, účast levice jako celku na řízení věcí veřejných a na tvorbě vlády. Prosím nepromarněte tuto příležitost, neklaďte si ani přemrštěné podmínky, budete mít dost času, možná čtyři roky, je aplikovat v celém vládnutí v České republice.“

Kritika kvůli Beranovi

Zeman za účast na sjezdu v den, kdy v katedrále sv. Víta ukládali ostatky kardinála Josefa Berana, vězně nacistického a komunistického režimu, sklidil kritiku pravicové opozice i českého primase Dominika Duky. Z toho je patrné, že Duka svého přítele Zemana příliš nezná. Současný prezident má ke katolické církvi přezíravý vztah a za jeho vřelými kontakty s Dukou byla především snaha o majetkové vypořádání na Pražském hradě. Když se probíraly církevní restituce, vždy byl pro jejich zdanění a co nejmenší rozsah. Nyní se mu líbí představa, že slova o levicovém prezidentovi bude moci prostřednictvím vlády podporované komunisty dovést do praxe.

Filipovy myšlenky se ubíraly podobným směrem: „Navrhuji, abychom po tolika letech v opozici s hlavou vztyčenou začali budovat nový počátek.“ Pro ultralevé delegáty připojil doušku: „Naším cílem zůstává systémová změna ve společnosti a cesta k socialismu.“

Česko jde doleva

Komunistické vedení nakonec doznalo značných změn, vypadl z něj zmíněný Josef Skála i poslanec Jiří Dolejš. Naopak zůstal první místopředseda Petr Šimůnek a do popředí se vyšvihla europoslankyně Kateřina Konečná, místopředsedy jsou také poslanec Stanislav Grospič a právník Václav Ort. Kam budou stranu kormidlovat, lze nyní odhadnout jen stěží. Je evidentní, že pokud vznikne koaliční vláda ANO a ČSSD, budou ji tlačit k levicovým řešením, růstu důchodů, minimální mzdy, učitelských platů, k podpoře rodin, proplácení prvních tří dní nemocenské atd.

Zároveň platí, že Vojtěch Filip je především pragmatik a podnikatelé zaměření na Východ v něm vidí člověka, který umí otevírat dveře byznysu. To znamená, že ani KSČM nebude momentálně trvat na zvyšování daní, včetně firemních. Dokud se bude ekonomice dařit, bude Babišova vláda mohutně investovat a peníze rozdávat lidem. Miloš Zeman na sjezdu, na němž mimo jiné komunisty vyzval k pokání a zaměření na demokratický socialismus, svoji řeč skončil slovy: „Tomáš Masaryk kdysi napsal, že svět jde nalevo. Chtěl bych nám všem popřát, aby svět opravdu šel nalevo, ale dá to práci.“

Zdá se, že tato linie má v Česku nyní zelenou. Koneckonců místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek ve včerejší televizní debatě potvrdil, že koaliční smlouva by mohla být hotova do dvou týdnů.