Vojtěch Filip zůstává předsedou komunistů, pro jeho odvolání při dnešním jednání v Nymburce sice byla většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopředsedové KSČM, ale výbor vzal na vědomí už dříve podanou rezignaci Kateřiny Konečné na funkci místopředsedkyně.

Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: ČTK

Ústřední výbor KSČM má 90 členů, do Nymburka jich dnes přijelo 78. Pro odvolání předsedy je nutných 60 hlasů, což jsou dvě třetiny všech členů ústředního výboru. Pro Filipovo odvolání hlasovalo 46 delegátů. Kdyby dnes delegáti předsedu odvolali, hlasoval by ústřední výbor o novém, kandidaturu do čela KSČM ohlásila například právě europoslankyně Konečná.