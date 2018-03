Komunisté opět navrhli zavést náhradní výživné

Za neplatiče alimentů by měl poskytovat výživné na děti stát, navrhla podobně jako v minulém volebním období skupina poslanců KSČM. Rozpočtové náklady by činily v prvním roce podle odhadů předkladatelů asi miliardu korun, následně by se snižovaly.

Nárok na náhradní výživné by měl podle předlohy KSČM rodič v případě, že příjmy domácnosti by nedosahovaly 2,9násobek životního minima. Podmínkou pro výplatu by byl stav, kdy ani po rozhodnutí soudu nezačne druhý rodič dlužné výživné hradit, a to nejméně po dobu dvou měsíců. Částka náhradního výživného by odpovídala částce stanovené soudem, nejvýše by mohla dosáhnout 1,2násobku životního minima.

"V případě nezaopatřených dětí představuje neplnění vyživovací povinnosti a její nedobytnost vážný problém spočívající v ohrožení zabezpečení jejich základních životních potřeb," píšou komunističtí poslanci v důvodové zprávě.

Předloha by měla platit od ledna příštího roku. V prvním roce autoři očekávají rozpočtové dopady do jedné miliardy korun. Potom by se podle nich částka snižovala v souvislosti s tím, že by stát po neplatičích výživné vymáhal.

Předlohu KSČM nejprve posoudí vláda. Rozhodovat o ní budou zákonodárci. V minulém volebním období Sněmovna neprojednala návrh komunistických poslanců o náhradním výživném ani v prvním čtení. S koncem období spadl takzvaně pod stůl.