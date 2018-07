Babišova vláda představuje politické nebezpečí, soudí Fiala

Vláda Andreje Babiše (ANO), která přišla Sněmovnu požádat o vyslovení důvěry, představuje politické nebezpečí a politickou neznámou. Uvedl to dnes předseda ODS Petr Fiala. Poukazoval na to, že nejsou známy podmínky, za nichž bude vládu podporovat KSČM. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek soudí, že KSČM bude mít na menšinovou vládu ANO a ČSSD větší vliv než "jednorázově použitá sociální demokracie".

Komunističtí poslanci ve Sněmovně kabinet podpoří. Právě kvůli této podpoře i kvůli tomu, že v čele vlády je trestně stíhaný Andrej Babiš (ANO), kabinetu důvěru nedají lidovci.

"Jsou limity, přes které se přejít nedá. Komunisté se dělí o moc jen, když musejí," uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek nazval kabinet "vládou ostudy". Podle něj se premiér nechce o moc s nikým dělit, stejně jako komunisté, kteří si přes propad preferencí diktovali podmínky sestavování vlády.

"To, čeho jsme svědky, je zmatení hodnot. Nevítězí pravda a slušnost, ale lež a nenávist," prohlásil Bartošek. Podle něj by měli provládní poslanci vysvětlit lidem, poslance, kteří chtějí vládu podpořit, aby se své rozhodnutí do očí vysvětlili lidem, jimž komunistická strana v minulosti ublížila.

Předseda ČSSD Jan Hamáček nemá na rozdíl od Babiše a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa žádné krycí jméno, řekl Kalousek s poukazem na údajnou spolupráci obou politiků s komunistickou Státní bezpečností za socialismu. KSČM bude podle Kalouska v exekutivě "silnou pátou putinovou kolonou".

Za návrat komunistické strany k moci je podle Fialy odpovědný nejen prezident Miloš Zeman a premiér Babiš, ale také každý poslanec, který vládu podpoří. "Programové prohlášení vlády připomíná sběrné suroviny. Je tam všechno možné, ale máloco použitelné," řekl. Stejně jako Kalousek uvedl, že jeho strana pro důvěru vládě hlasovat nebude.

"Bude to vláda permanentního a bezprecedentního střetu zájmů," zdůraznil Kalousek, který kabinetu vyčetl také "rozpočtovou neodpovědnost". Ačkoli Česko několik let "excelentně roste", kabinet plánuje schodky pro příští tři roky, řekl. Program vlády je podle něho obecný a debatovat se o něm proto nedá, chybí v něm ale opatření pro případ možné budoucí ekonomické krize. "Jde o reálné riziko, s nímž musí vláda počítat," dodal.

Bělobrádek varoval před plíživou normalizací či státním převratem a hovořil o nerespektování pravidel hry. Připomněl, že prezident Zeman po Babišovi například nežádal potvrzení většinové podpory ve Sněmovně, ačkoli po jeho předchůdcích to požadoval. Nynější Babišova vláda se sice nebude podle Bělobrádka opírat o podporu SPD Tomia Okamury, jak prezident doporučoval, ale nynější formát je podle úsloví "z deště pod okap".

Pokud vláda získá důvěru, bude vůči ní ODS vystupovat jako zásadní a tvrdá opozice, řekl Fiala. Bude také usilovat o kratší trvání vlády, než je zbývajících tři a čtvrt roku, a bude připravena v takovém případě nabídnout občanům programovou alternativu. Vládu označil za nekompletní. "O důvěru přišla žádat vláda nekompletní, jednoho ministra sehnala včera narychlo, to je nevídané," uvedl Fiala. Narážel tím na rychlou výměnu ministra spravedlnosti, kde v úterý bývalou ministryni Taťánu Malou nahradil nový ministr Jan Kněžínek.

Komunisté jsou stále stejní

Za frašku zhrzených představitelů stran, které vládly po roce 1989, dnes označil kritiku Andreje Babiše (ANO) a jeho kabinetu bývalý předseda komunistů Miroslav Grebeníček. Někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) v reakci ironicky ocenila, že Babiše otevřeně podpořil právě zástupce komunistické strany, která vládla před rokem 1989 a jejíž režim byl označen za zločinný.

"Je vidět - svůj k svému. To platilo a platí," uvedla Němcová poté, co Grebeníček expresivně líčil počínání předchozích vlád a jejich představitelů po pádu socialismu. Podle ní ale zapomněl či relativizoval předchozí "totalitní zvrácenou dobu temna". Rozdíl mezi komunisty po roce 1948 a současnými podle ní není, nechtějí žít v demokracii, je to pro ně obtížný systém a svůj vzor vidí v Sovětském svazu a totalitních státech.

Poslanec vytkl Němcové primitivní antikomunismus a absenci vzdělání v historii. "Ano, říkám vždycky to stejné, pokud jde o opravdovou dobu temna," opáčila Němcová. Podle ní je povinností demokratického politika stát na straně těch, kteří byli komunisty pronásledováni.

Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik v debatě zpochybnil polistopadová odhalení komunistických zločinů. "Ústavy pro mistrování dějin jsou pro mě nedůvěryhodné instituce," uvedl mimo jiné. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) je nehorázné, jak komunisté relativizují totalitní minulost. Nesou totiž plnou odpovědnost za události a procesy po roce 1948, uvedl Výborný.

Grebeníček se v projevu pozastavil nad vládami v čele s ODS nebo ČSSD, jejichž výsledkem byl podle něho "korupční styl vládnutí, často bezohledný k většině občanů". Premiéři podle Grebeníčka byli vydáváni za "výlupky bezúhonnosti" a nynější "ataky papalášů" pravicových stran proti Babišovi jsou "zhrzeným pláčem nad vlastním rozlitým mlékem". "Křik a strašení levicovou vládou je jen trapnou fraškou zhrzených," dodal Grebeníček.