Komunisté si kladou podmínky. Dohodu mezi ANO a ČSSD chtějí znát do sjezdu

Z Brna se vydali autobusem do Dánska. Tam spolykali kapsle s hašišem a letecky je propašovali do Grónska. Za cestu kurýři dostávali sto až dvě stě tisíc korun. „Devět obviněných stíháme jako členy organizované skupiny, která působila na území České Republiky, Dánska a Grónska. Organizovali vývoz hašiš z Dánska do Grónska, který pašovali ve většině případů v tělních dutinách,“ popsal případ státní zástupce Milan Richter. Všem hrozí až osmnáct let vězení.