Socialismus zvítězil, stálo v úvodu nové ústavy, která začala v tehdejším Československu platit v roce 1960. Dne 17. listopadu téhož roku ji doplnil i zákon o státním znaku, který oficiálně změnil podobu českého dvouocasého lva.

Právě proměna státního znaku se stala nejmarkantnějším a nejviditelnějším atributem změny, kterou státoprávní uspořádání republiky prošlo. Lev byl viditelně ostříhán, nad jeho hlavu přibyla namísto tradiční korunky pěticípá hvězda a navíc se z francouzského rytířského štítu, jenž tvořil jeho tradiční erbovní podklad, přestěhoval na husitskou pavézu.

Pro veřejnost tak státní znak ztratil velkou část symboliky, s níž si jej dosud spojovala. Zatímco královská koruna nad lví hlavou odkazovala k tisícileté tradici české státnosti, rudá pěticípá hvězda byla symbolem „proletářského internacionalismu“ a lidé si ji spojovali se Sovětským svazem a jeho nadřazeností Československu.

Státní znak tak přestával být symbolem vnější suverenity státu. Místo toho se stával dostatečně výmluvným symbolem skutečnosti, že Komunistická strana Československa hodlá nadále uplatňovat nad všemi sférami života plnou kontrolu. Ostatně, právě ústavní ukotvení její vedoucí úlohy ve státě bylo zásadním důvodem, proč nová ústava vůbec vznikla.

Změněnou podobu československého státního znaku popisovala tato ústava následovně: „Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá.“

Vatra místo kříže

Ani zmíněný štítek s vatrou nevnímali lidé příliš pozitivně. Měl odkazovat ke Slovenskému národnímu povstání, tedy relativně nedávné události. Jenže historickým symbolem Slovenska byl dvojramenný cyrilometodějský kříž, který také do té doby zdobil právě lví hruď. Na Slovensku se traduje, že když nový znak uviděl pozdější československý prezident a tehdejší místopředseda vlády Gustáv Husák, zesměšňoval na veřejných mítincích použitou vatru jako „akúsi živánsku pod Kriváňom“ a požadoval návrat tradičního kříže.

Do jeho nechuti k nové podobě státního symbolu se mohl promítat také fakt, že nová československá ústava ještě více okleštila pravomoci Slovenské národní rady a zrušila její výkonnou složku Zbor povereníkov, tedy něco jako slovenskou vládu. Ilustroval to tehdejší slovenský vtip, že předsedou národní rady by měl být komik František „Fero“ Dibarbora. Proč? „Když už slovenský parlament nemá vůbec žádné kompetence, tak ať je v něm alespoň sranda.“

Heraldici protestovali

Nespokojenost dávali najevo i heraldici. Nový znak navrhl malíř a grafik Milan Hegar, který byl sice uznávaným knižním grafikem a výtvarníkem, ale heraldice se profesně nevěnoval. Jeho úpravy proto vůbec neodpovídaly heraldickým pravidlům.

Husitská pavéza například nikdy nebyla heraldickým štítem, v novém znaku však byla právě tímto způsobem použita. Souviselo to s oficiálním výkladem husitského hnutí jako jakéhosi předchůdce komunismu a symbolu odvěkého odporu Čechů proti západnímu světu a katolické církvi. Heraldickým zvyklostem odporovala také rudá pěticípá hvězda, jež ležela na červeném podkladu, třebaže podle heraldických pravidel nesmí přijít barva na tutéž barvu.

Další výrazná vlna kritiky přišla na přelomu let 1968 a 1969, kdy se státní uspořádání měnilo na federaci, a spolu s tím sílily názory, že novému zřízení se má přizpůsobit i podoba znaku.

V odborné diskusi převládal názor, že znak by měl být půlený v jedné polovině zachovávat národní znak Čech a v druhé tradiční slovenský znak, o který Slovensko v roce 1960 přišlo. Přes všechny debaty se však Hegarův státní znak nakonec udržel až do roku 1990, kdy jej smetly společenské i politické změny vyvolané revolucí v listopadu 1989.