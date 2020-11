Z hygienických důvodů byli řečníci a moderátoři na Václavském náměstí v oploceném areálu. Záměry organizátorů částečně narušili účastníci protestu proti vládním protiepidemickým opatřením, kteří se sešli ve stejných místech, než se vydali na pochod směrem k Národní třídě.

"Občanská společnost posledních třicet let rostla, ale také trochu spala a dovolila politikům, aby si dělali co chtěli - viz. časy opoziční smlouvy nebo dění nyní," uvedl politolog a novinář Jiří Pehe z prostoru ozdobeného stovkami instalovaných svíček.

Mezi letos pozvanými řečníky byli také ekonomové Danuše Nerudová a Lukáš Tóth, epidemiolog IKEM Petr Smejkal, sociolog Daniel Prokop nebo aktivistka Jarmila Balážová.

Mnozí mluvčí podobně jako politici dnes vyzvali k obraně svobody. "Svobodu je snadné ztratit rychle," připomněl novinář Tomáš Etzler. S pozdravem se přihlásil také bývalý německý spolkový prezident Joachim Gauck. "V době pandemie neuspějeme, pokud budeme myslet jen na sebe," sdělil v přednatočeném projevu od Braniborské brány. Sociolog Daniel Prokop upozornil na to, že ve svobodné společnosti musí mít každý šanci uspět, a připomněl význam rovných příležitostí.

Ve vnitřních prostorách Obecního domu se, rovněž bez návštěvníků, střídali hudebníci. Byli mezi nimi například The Plastic People of the Universe, Ondřej Gregor Brzobohatý, Jiří Schmitzer, Tomáš Klus, Iva Bittová, Ivan Hlas Trio, Klára Vytisková & Albert Černý, Michal Horák nebo skupina Megaphone.

Akci uváděla Linda Bartošová z České televize a Jindřich Šídlo z portálu Seznam Zprávy. Občané také využívali možnost posílat on-line vzkazy republice, které pořadatelé vysílali napříč celým programem.

Dění v České televizi

Pořadatelé Festivalu svobody vydali také stanovisko k dění v České televizi (ČT), kde podle nich odvolání dozorčí komise může vést k destabilizaci veřejnoprávní televize. Před budovou ČT se dnes k protestu sešly desítky lidí v autech i na ulici. Akci pořádaly iniciativy Vraťte nám stát! a Svobodu médiím! s podporou uskupení Milion chvilek pro demokracii. Někteří politici prostřednictvím části Rady ČT podle nich šikanují vedení televize.

Festival svobody je otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu, které v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Spojují je hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. V současnosti jsou nejvýznamnějšími členy platformy Sametové posvícení, Nerudný fest, Post Bellum, Svobodný listopad a Brněnský sedmnáctý. V roce 2019 se do programu Festivalu svobody zapojilo 53 měst včetně Prahy, ve kterých se uskutečnilo přibližně 400 programových bodů.

Uskupení každoročně pořádá koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Vydává rovněž společné memorandum.